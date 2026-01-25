Мелони: 53 италиански войници загинаха в Афганистан, не сме стояли "назад от фронта"

Италианският премиер Джорджа Мелони публикува изявление, в което изразява несъгласие с мнението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на европейските съюзници от НАТО във войната в Афганистан. В четвъртък пред телевизия „Фокс нюз“ Тръмп омаловажи ролята на европейците в тази операция, като заяви, че те са стояли "назад от фронта".

„Италианското правителство научи с изненада за изявленията на президента Тръмп, според които съюзниците от НАТО били „назад от фронта“ по време на операциите в Афганистан“, се казва в изявление на Мелони, цитирано от италиански медии, сред които „Месаджеро“ и „Фато куотидиано“.

„След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. НАТО задейства Член 5 за първи и единствен път в своята история в извънреден акт на солидарност към САЩ. В тази мащабна операция срещу онези, които подхранваха тероризма, Италия се отзова незабавно заедно със съюзниците, като разположи хиляди военнослужещи и пое пълната отговорност за Регионалното командване „Запад“ - една от най-значимите оперативни зони на цялата международна мисия“, добави Мелони.

„В рамките на близо 20 години ангажимент в Афганистан нашата нация понесе цена, която не може да бъде поставяна под съмнение“, изтъкна Мелони и припомни, че 53 италиански войници са загинали, а над 700 италиански военни бяха ранени, докато участваха в бойни операции, мисии за сигурност и програми за обучение на афганистанските сили.

„Поради тази причина твърдения, които омаловажават приноса на страните от НАТО в Афганистан, са неприемливи, особено когато идват от съюзническа държава. Италия и САЩ са свързани от стабилно приятелство, основано на споделени ценности и историческо сътрудничество, което е още по-необходимо пред множеството настоящи предизвикателства. Но приятелството изисква уважение - основно условие, за да продължи да се гарантира солидарността, която стои в основата на Северноатлантическия алианс“, заключава Мелони.

Преди нея възражения относно думите на Тръмп изрази и министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето. А преди реакцията на италиан