Как обезсоляването на острови в Гърция ще подобри водоснабдяването

Допълнителни 15 острова в Егейско и Йонийско море ще получат финансиране

Министерството на околната среда на Гърция одобри 42 проекта за водоснабдяване на стойност 75,5 милиона евро за справяне с недостига на вода, включително инсталации за обезсоляване за островите, които ги получават за първи път, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Одобренията обхващат проекти за създаване, укрепване и модернизиране на водната инфраструктура, засегната от сушата, като финансирането е извлечено от Програмата за секторно развитие на министерството за 2025 г.

Три острова ще получат инсталации за обезсоляване за първи път.

Андрос, известен в древността като Хидроуса заради многобройните си водоизточници, ще получи капацитет от 600 кубически метра на ден. Кеа ще получава 200 кубически метра на ден. Меганиси, който е обявен в извънредно положение поради недостиг на вода, ще получава 600 кубически метра на ден.

Допълнителни 15 острова в Егейско и Йонийско море ще получат финансиране за разширяване на капацитета си за производство на питейна вода. Четири са в Цикладите: Китнос, Наксос, Аморгос и Фолегандрос. Три са в Додеканезите: Карпатос, Лерос и Патмос. Два са в Северното Егейско море: Хиос и Фурни. Един е в Спорадите, Алонисос. Два са в Сароническия залив: Спецес и Порос. И четири са в Йонийско море: Паксос, Итака и северната част на Корфу.

На континента проекти за обезсоляване ще бъдат финансирани и в три области на Пелопонес: Ермионида, Вело-Воха и западен Мани. Сондажни проекти ще бъдат финансирани в Ливадия и в четири общини на Крит: Херсонисос, Сития, Йерапетра и Фестос. В община Волос ще бъдат финансирани нови проекти за използване на водни източници.

Различни проекти за подобряване на водоснабдителните мрежи ще бъдат финансирани, за да обхванат Хидра, Серес, Кими, Актио, Пилея, централен Корфу и други райони. Много от тези проекти бяха включени в покана, публикувана от Министерството на околната среда миналия март, но тръжните процедури и сключването на договори все още не бяха започнали.