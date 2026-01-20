Полша вдигна изтребители и затвори временно две летища

Летищата в Жешов и Люблин, Източна Полша, спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА, цитирана от Ройтерс.

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", съобщи ПАНСА в Екс.

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна. А това наложи полските власти превантивно да защитят въздушното си пространство. Малко по-късно летищата бяха отново отворени.