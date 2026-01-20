Защо Гърция продължава да е сред любимите дестинации в Средиземноморието

В сравнение с 2024 г. Гърция е подобрила позицията си на пазарите в Обединеното кралство и Испания

Гърция остава сред водещите средиземноморски дестинации за предстоящата година, поддържайки силната туристическа марка, която е изградила на основните западноевропейски пазари, и допълнително подобрявайки имиджа си, съобщава To Vima.

Според най-новото проучване на INSETE, „Марка Гърция: Колко привлекателна е Гърция като туристическа дестинация? Сравнение с конкурентни средиземноморски дестинации“ (януари 2026 г.), Гърция заема трето място сред предпочитаните дестинации за пътувания в чужбина за следващите 12 месеца както в Германия, така и в Италия. Тя заема четвърто място във Франция и Обединеното кралство и шесто място в Испания.

В сравнение с 2024 г. Гърция е подобрила позицията си на пазарите в Обединеното кралство и Испания, като е спечелила по едно място във всяка от двете страни, докато в останалите страни е запазила стабилна позиция. Това е особено окуражаващо, като се има предвид, че Обединеното кралство и Германия заедно формират двата стълба на входящия гръцки туризъм по отношение на пристиганията и приходите.

Резултатите се основават на проучване, проведено от GWI в две вълни през 2025 г. Проучването се фокусира върху планираните избори за пътувания през следващите 12 месеца, включително критичния летен сезон. Петте проучени пазара – Германия, Франция, Обединеното кралство, Испания и Италия – съставляват почти половината (47–48 %) от приходите от входящ туризъм в Гърция, според данни на Банката на Гърция за 2023–2024 г.

На всички проучени пазари Гърция е сред петте най-предпочитани чуждестранни дестинации, с изключение на Испания, където заема шесто място, но въпреки това е спечелила позиции. Забележително е, че както във Великобритания, така и в Испания разликата между Гърция и страната, която я изпреварва, е само два процентни пункта, което подчертава положителната динамика на гръцкия туризъм.

В Германия Гърция заема трето място (19,7%), след Италия (26,8%) и Испания (24,9%). Във Франция е на четвърто място (12,6%), след Испания, Италия и Португалия. В Обединеното кралство Гърция заема четвърто място с предпочитание от 19,9%. В Италия тя заема трето място (16,8%), а в Испания – шесто (9,5%).

Важно е да се отбележи, че на италианския и испанския пазар конкурентни средиземноморски дестинации като Турция и Хърватия не попадат в топ 10. Силното представяне на Гърция е още по-забележително, като се има предвид ограниченият й достъп по шосе в сравнение с конкурентите, разположени в централната част на континента, което засилва трайната привлекателност на гръцката марка сред западноевропейските туристи.