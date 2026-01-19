Гърция е най-добрата страна в света за пенсиониране

Хората търсят красива, гостоприемна и достъпна държава в Европа

Изпреварва Португалия и Испания

Си Ен Ен

Хората живеят с 20 години повече в сравнение с 1950 г. и все повече хора избират да прекарат последните десетилетия от живота си в чужбина, пише СиЕнЕн (CNN). Да продадеш дома си и да оставиш приятелите и семейството си, за да започнеш нов живот в чужбина е сериозна крачка, която изисква задълбочено проучване.

Месечното списание International Living публикува годишния си световен индекс за пенсиониране, който оценява най-добрите дестинации за пенсионери по критерии като разходи за живот, здравеопазване, жилища, визи, климат и лекота на интеграция. Новият номер едно за 2026 г. е Гърция, чиито хиляди живописни острови я превръщат в туристическа дестинация, но тя разполага с всичко необходимо и за постоянно пребиваване.

“Години наред Португалия и Испания бяха начело, но последните промени във визовия режим и нарастващите разходи карат пенсионерите да търсят други места - красива, гостоприемна и достъпна страна в Европа”, казва Дженифър Стивънс, главен редактор на International Living. CNN обобщава страните в топ десет на индекса за 2026 г. Това са Гърция, Панама, Коста Рика, Португалия, Мексико, Италия, Франция, Испания, Тайланд и Малайзия.

Програмата “златна виза” на Гърция, която дава разрешение за пребиваване на чужденци, които инвестират поне 250 хил. евро, е една от най-достъпните в Европа. Страната получава висока оценка и за климата, здравеопазването и жилищата.

Панама е лидер сред страните в категорията “визи/пенсионни придобивки” в индекса. Тя привлича пенсионери от САЩ, а пенсионната є програма предлага редица предимства - 50% отстъпка от развлечения, 30% отстъпка за транспорт, 25% отстъпка за самолетни билети, 15% за медицински разходи и отстъпки за всичко - от ток до хранене навън. “Здравната система на Панама се конкурира с тази на САЩ по качество”, пише в доклада към индекс. Болничен престой, който струва 30 хил. долара в Маями, тук струва 3200 долара.

Коста Рика е на първо място в категорията “климат” на индекса. 25% от територията на страната е защитена тропическа гора. Там има 10 хил. растителни вида и 850 вида птици.

Португалия е на второ място в индекса в категорията “здравеопазване” след Франция, получава висока оценка и в категориите “климат” и “развитие/управление”. За пенсионерите, които искат да се установят в страната, “стандартната виза за пасивен доход е съвършена - тя изисква стабилен доход, а не големи инвестиции - едва 1011 долара на месец”.

Вече над един милион американци и канадци наричат Мексико своя родина - най-голямата общност от емигранти в Северна Америка по целия свят. Мексико получава високи оценки в категориите “визи/пенсионни придобивки” и “развитие и управление”. В доклада към индекса се казва, че “магистралите са отлични, интернетът е бърз. Към това се добавят ниските разходи за живот и първокласното здравеопазване”.

Категорията, в която Италия получава най-висока оценка в индекса, е лекота на интеграцията. Италия се представя добре и в категорията за здравеопазване, като изравнява резултата на Гърция от 89 от сто точки.

Докладът хвали здравната система на Франция, като є дава 97 точки, най-високата оценка от всички страни в индекса. Френските депутати обмислят предложение да прекратят безплатните здравни грижи за пенсионери от чужбина и да ги задължат да плащат минимална вноска. Но Франция е привлекателна дестинация за пенсионерите и благодарение на комбинацията от климат, култура и кухня.

Здравеопазването (94 точки) и степента на привързаност (90 точки) са категориите, в които Испания се представя най-добре.

Тайланд е една от дестинацията с най-висока оценка в категорията за разходи за живот. Страната се представя добре и в категорията “климат” и “развитие и управление”.

Разходите за живот (94 точки) и развитие и управление (90 точки) са категориите, в които Малайзия получава високи оценки. Малайзия предлага уникална комбинация от съвременна инфраструктура, културно разнообразие и природна красота.