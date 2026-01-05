Акциите на американските петролни компании скочиха след намесата на Тръмп във Венецуела

Chevron Group отчита скок от до 10% в търговията преди пазарната търговия

Акциите на американските петролни компании се повишиха в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще се включат в петролната индустрия на Венецуела след военната намеса в страната.

В предборсовата търговия акциите на американската петролна компания Chevron Corp, единствената голяма американска петролна компания, оперираща във Венецуела, се повишиха с цели 10%.

Акциите на ConocoPhillips също отбелязаха скок от почти 9%, а акциите на Exxon Mobil Corp отбелязаха скок от над 3% преди отварянето на борсата.

След залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, Тръмп обяви, че САЩ ще бъдат "много силно" ангажирани в петролната индустрия на страната.

"Ще накараме нашите много големи петролни компании от Съединените щати, най-големите в света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената инфраструктура, петролната инфраструктура, и да започнат да печелят пари за страната", каза Тръмп на пресконференция в събота, припомня Anadolu Agency.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни запаси в света – приблизително 303 милиарда барела.

Въпреки това, производството на петрол рязко намаля през последните години поради държавния контрол върху сектора, недостатъчните инвестиции и международните санкции.