Цените на златото и среброто скочиха нагоре след ареста на Мадуро

Среброто надмина нива, които доскоро изглеждаха немислими

Моментът засилва контекста на геополитическа несигурност

Цените на златото и среброто се повишиха в понеделник, тъй като инвеститорите калкулираха засилените геополитически рискове след залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от САЩ, съобщава Bloomberg.

Спот цената на златото поскъпна с 2,1% до над 4420 долара за унция в понеделник, докато среброто се покачи с близо 5%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в неделя вечерта, че Съединените щати вече "отговарят" на ситуацията във Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро, което породи несигурност относно бъдещото управление на южноамериканската нация. Тръмп заяви, че Вашингтон се нуждае от "пълен достъп" до страната, включително до нейните петролни резерви.

"Моментът засилва контекста на геополитическа несигурност", каза Кристофър Уонг, анализатор в Oversea-Chinese Banking Corp в Сингапур. Непосредствените рискове обаче са ограничени, защото "развитието във Венецуела сочи към сравнително бърз край, а не към продължителен военен конфликт", коментира той.

Покачването на цените на златото идва, след като благородният метал отчете най-доброто си годишно представяне от 1979 г. насам, достигайки серия от рекорди през последната година, подкрепено от покупки от централните банки и приток на средства от борсово търгувани фондове, обезпечени с кюлчета. Три последователни намаления на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ също бяха положителен фактор за благородния метал.

Още покачване на цената на златото през 2026 г.

Банките залагат на по-нататъшно покачване на цената на златото през 2026 г.

Големите банки залагат на по-нататъшни печалби на златото тази година, особено с оглед на очакванията Федералният резерв да продължи да намалява лихвените проценти, а Тръмп е на път да разклати ръководството на централната банка на САЩ. Goldman Sachs Group Inc предупреди миналия месец, че базовият им сценарий е златото да поскъпне до 4900 долара за унция, като рисковете нарастват.

Среброто поскъпна дори повече от златото през 2025 г.

Среброто, от своя страна, поскъпна дори повече от златото през последната година, надминавайки нива, които доскоро изглеждаха немислими. В допълнение към факторите, които помогнаха на златото, среброто се възползва и от продължаващите опасения, че администрацията на САЩ евентуално може да наложи вносни мита.

Златото се повиши с 1,8% до 4 409,84 долара за унция в сингапурската търговия в понеделник. Среброто се повиши с 3,5% до 75,38 долара за унция. Платината и паладият се повишиха с около 2%.