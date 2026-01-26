Създават уязвимости, които не могат да бъдат игнорирани
Мултифондовете за втора пенсия пораждат въпроси за риска
Някои от най-важните аспекти на измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) в частта относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т. нар. втори стълб) са въвеждането на многофондов модел, по-гъвкави инвестиционни правила и по-ниски такси, срещу по-голяма отговорност и по-висок риск за осигурените лица. Концептуално погледнато такава промяна беше необходима, а освен това тя доближава България до моделите в Централна и Източна Европа и до препоръките на международните институции, но детайлите в дизайна є пораждат немалко въпроси за разпределението на риска, правната предвидимост и реалната защита на бъдещите пенсионери.
Според действащия режим универсалният пенсионен фонд е единен: всички осигурени в едно дружество лица са в един фонд, който следва обща инвестиционна политика според изискването за минимална доходност. Този механизъм не е абсолютна гаранция, но въвежда “мек под” - ако фондът изостава под определено ниво спрямо средната доходност за сектора, дружеството е задължено да компенсира разликата чрез резерви, формирани именно за тази цел. През периода 2024-2025 г. Комисията за финансов надзор (КФН) е определила минимална годишна доходност за универсалните фондове от 3%, като всички фондове са постигнали положителен спред над този праг (среднопретеглената е 6.07%), което показва, че периодът може да се разглежда като относително успешен.
Новият модел въвежда три подфонда - консервативен, балансиран и динамичен - към всеки универсален фонд. Консервативният профил е наследник на досегашната философия - голям дял облигации и нискорискови инструменти, ограничено участие на акции и алтернативни активи в портфейла. Балансираният профил допуска по-голям дял акции и по-рискови облигации, а динамичният - при лица до около 50-годишна възраст - може да инвестира до 90% от активите в по-рискови инструменти, включително акции и алтернативни инвестиционни фондове.
Използва се критерият възраст: младите се разпределят служебно в динамичен подфонд, хората в предпенсионна възраст - в консервативен, като в междинния етап се прилага балансираният профил.
Заедно с това законопроектът премахва минималната доходност и я заменя с бенчмарк - база за сравнение, спрямо която се измерва представянето на фондовете, но без законово задължение да се компенсират лоши резултати. Аргументът е, че минималната доходност стимулира прекомерен конформизъм и консервативно поведение, което ограничава възможността за по-висока дългосрочна доходност, а бенчмаркът ще осигури прозрачност и сравнимост, без да заключва фондовете в тесен интервал.
Така обаче се променя радикално профилът на риска - при неблагоприятни пазарни условия, включително продължителен “мечи” (спадащ) пазар и рязко покачване на основните лихви на централната банка, осигурените вече не могат да разчитат на нормативно гарантирана минимална доходност - резултатът по партидата им ще бъде пряко отражение на конюнктурата и на инвестиционните решения на фонда.
На този фон важно значение имат таксите и удръжките. Действащият КСО допуска удръжка от всяка осигурителна вноска (до 3.75%) и такса върху управляваните активи, което води до съществено “изяждане” на доходността във времето. Законопроектът предвижда плавно намаляване на максималната удръжка до 2.10% и по-свита такса върху активите, както и по-ясно обвързване на част от възнаграждението с постигнатия резултат.
Ако се разгледа пример с ежегодна вноска от 600 евро за 20 години (общо 12 хил. евро), при действащия режим е необходима средногодишна доходност около 1.12%, за да достигне натрупаната сума поне равнището на внесените средства в края на периода. При новите такси тази “минимална” доходност спада приблизително до 0.5% годишно за консервативния подфонд, 0.68% за балансирания и около 0.52% за динамичния. Това означава, че от гледна точка на цената на услугата изходната позиция на осигурените се подобрява значително - своеобразното облагане на вноските намалява.
При сравнение на подфондовете при една и съща реализирана средногодишна доходност в диапазона между 1% и 10% (например 5%) най-висок краен резултат след 20 години се получава в консервативния подфонд, тъй като при него тежестта от удръжки и такси е най-малка. Любопитен е фактът, че при тези изчисления динамичният подфонд дава по-добър нетен резултат от балансирания, защото ефективните такси при него се оказват по-ниски. Така при равна доходност динамичният профил е по-изгоден от балансирания, което е признак за изкривен сигнал - разходите за такси и удръжки при поемане на по-големия риск изглежда е по-ниска, отколкото би било логично при строго подредена йерархия консервативен-балансиран-динамичен. По този начин фактически се насърчава по-рисковото инвестиране.
Освен това преразпределението на риска в резултат от предложените промени е еднопосочно - от дружествата към осигурените лица. Досега механизмът за минимална доходност допринасяше за споделяне на риска между фондовете и техните акционери чрез резервите. В новия модел евентуална отрицателна доходност би се отразила пряко върху индивидуалните партиди. В добри години това не прави впечатление, но продължителен период на спад или на висока волатилност би се възприел значително по-болезнено от осигурените лица.
Автоматичното възрастово разпределение по профили, макар икономически обосновано, крие значим поведенчески риск. В мотивите към промените се подчертава, че ако младите хора бъдат разпределени към консервативни или балансирани профили, доходността е възможно да не успее да компенсира инфлацията и бъдещите пенсии ще останат твърде ниски - сценарий, наблюдаван в първоначални версии на подобни модели в Хърватия и Словакия, които по-късно са коригирани. В българските условия финансовата грамотност е ограничена, а активно участие в избора на фонд традиционно проявява малка част от осигурените.
Автоматичното насочване на младите към динамичен профил може на практика да се превърне в масово поемане на по-висок риск без ясно осъзнаване на последиците при неблагоприятни пазарни сценарии.
Друг риск е свързан с инвестиционните възможности, особено по отношение на алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) и по-слабо ликвидните инструменти. Законопроектът разширява обхвата на допустимите активи и въвежда ограничения за различни категории АИФ, съобразени с европейското право, но не винаги базирани на реален риск, а понякога на формален регулаторен статус. Ако два фонда са сходни по риск, ликвидност и прозрачност, но попадат в различни правни категории с различни ограничения, това създава стимул за “оптимизиране” на портфейла според регулаторни, а не икономически съображения. По този начин сходни инструменти се третират различно, което е несправедливо и увеличава надзорния риск.
Следващ риск произтича от липсата на изрична и ясна уредба за капиталовите ангажименти - стандартни сделки с отложено изпълнение за записване на дялове или акции в АИФ. В европейската практика това е нормален механизъм - инвеститорът поема ангажимент да осигури капитал при поискване в рамките на определен лимит, което позволява по-ефективно управление на ликвидността и поетапно инвестиране. Ако в КСО няма изрична разпоредба, която да урежда допустимостта на подобни ангажименти за пенсионните фондове, се отваря поле за противоречиви тълкувания - или фондовете ще са възпрепятствани да участват в определени АИФ, или ще го правят юридически по-непрозрачно. Поради това е необходимо добавяне на текст, който да разреши капиталовите ангажименти при ясни ограничения, за да се намали правната несигурност.
Самият преход също поражда риск - как съществуващите партиди и натрупвания ще бъдат “пренесени” в новия модел. Осигурените лица са влагали средства при определени правила и тяхната промяна без детайлна и разбираема преходна уредба може да бъде възприета като ретроактивно изменение. Важни са не само техническите правила за прехвърляне между подфондове, но и правото на осигурените да не бъдат прехвърлени автоматично в профил, когото не желаят, както и яснота за сроковете и процедурите за избор и промяна.
Не трябва да се пропуска и повишеният институционален риск. Многофондовата система, разширените инвестиционни възможности, таксата върху резултата и сложните продукти като АИФ изискват по-голям капацитет от страна на надзорния орган за анализ, моделиране на риска и ранно идентифициране на проблеми. Т. нар. базиран на риска надзор изисква реални ресурси - експерти, информационни системи, стрес-тестове, унифицирани методики за оценка на рисковия профил на осигурените лица. Без това системата може да изглежда по-модерна на пръв поглед, но да остане по-уязвима на грешки и прекомерно поемане на риск в практиката.
Всичко това поставя реформата в по-сложна светлина. Намаляването на таксите и въвеждането на многофондов модел са несъмнено позитивни елементи: те понижават изискуемата доходност за “излизане на нула”, повишават потенциала за доходност и позволяват по-добро съответствие между профила на инвеститора и профила на фонда. В същото време премахването на минималната доходност, агресивното разпределение на младите към динамични профили, разширените инвестиционни възможности към по-рискови активи и изкривените ценови стимули между подфондовете създават нови уязвимости, които не могат да бъдат игнорирани.
От гледна точка на един осигурен, който внася по 600 евро годишно в продължение на 20 години, сметката изглежда така: под новия режим са нужни значително по-ниски минимални доходности, за да не бъде той на загуба спрямо внесените 12 000 евро; но колебанията на пазарите вече не са “омекотени” от минимална доходност, а се усещат пряко по партидата. Ако системата премине през дълъг период на добри пазари, многофондовият модел с по-ниски такси ще оправдае очакванията за по-високи “втори пенсии”. В периодите, когато е налице рязко покачване на лихвите и корекции на пазарите, именно тогава ще проличи доколко новите правила са били честно обяснени, правилно калибрирани и адекватно надзиравани.