Ниските данъци са магнит за инвеститори

Еврото насърчава притока на капитали, но не е единственото условие за тях

Единната валута улеснява търговията

Корупцията и бюрокрацията са най-големият проблем

Основно предимство на България като инвестиционна дестинация са ниските данъци. Това показва проведена през месеците октомври и ноември 2025 г. анкета сред 100 мениджъри на австрийски компании, опериращи в България. Резултатите от годишното проучване за нагласите на австрийските инвеститори в страната бяха представени от Филип Купфер, търговски съветник към посолството на Австрия в България.

Сред другите предимства на страната ни е, че българските фирми участват в световната верига на доставки, качеството на българските стоки е добро, а в страната има лесен достъп до капитал. Но разходите за труд вече не се възприемат като водещо конкурентно предимство на страната ни. Заплатите в страната са нараснали с около 66 на сто в периода от третото тримесечие на 2021 г. до третото тримесечие на 2025 г.

Като основни слабости на бизнес средата австрийските компании посочват корупцията и престъпността, бюрокрацията, инфраструктурата, недостигът на квалифицирана работна ръка, липсата на достатъчна политическа стабилност и предвидимост на икономическата политика. Според 96 на сто от анкетираните борбата с корупцията остава сериозен проблем.

Австрийският бизнес подкрепя изцяло членството на България в еврозоната, тъй като единната валута улеснява търговията, намалява административните пречки и е силен сигнал за стабилност към международните инвеститори, заяви Филип Купфер. Според него еврото е актив за международния бизнес, тъй като прави вноса и износа по-евтини и предвидими. Членството в еврозоната насърчава притока на преки чуждестранни инвестиции, но не е единственото условие за тях, пред България остават редица структурни предизвикателства, коментира Филип Купфер.

Данните от проучването показват, че австрийският бизнес е по-оптимистично настроен спрямо година по-рано. Делът на мениджърите, които очакват подобрение на икономическия климат през следващите 12 месеца, нараства до 23 на сто при 13 на сто година по-рано.

“Българската икономика се развива много добре и беше сред най-бързо растящите в ЕС през последните тримесечия на 2025 г.”, посочи Купфер. Той обясни подобрените нагласи и със сигналите за възстановяване на германската и австрийската промишленост, както и с присъединяването на България към еврозоната. Близо половината от анкетираните (49 на сто) отчитат по-високи обороти през 2025 г., а 42 на сто - повече поръчки (срещу 37 процента година по-рано).

На представянето на данните присъства и Николай Банков, управител на “Кроношпан”, който информира за принудителното спиране на производствена линия на завода във Велико Търново. Банков увери, че всички емисии от завода са под записаните в разрешителното. Но има миризми, които не са опасни за човешкото здраве и са в резултат на сушенето на дървесина. В завода са инвестирани 300 млн. евро, а приходите от тази линия възлизат на 100 млн. евро за последните 20 месеца.