Регистрираме фирма за 48 часа с 1 евро капитал

Идеята беше обявена в Давос

Предлагат общи правила за стартиране на бизнес в страните от ЕС

Европейската комисия подготвя нова общоевропейска форма на дружество, която ще позволи фирма да бъде регистрирана за до 48 часа и напълно онлайн във всички държави от ЕС. Идеята беше представена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на Световния икономически форум в Давос, съобщава ДПА.

Новата правна форма, наричана условно “EU Inc.”, има за цел да улесни създаването на компании, особено на стартиращи бизнеси. Сега предприемачите в ЕС се сблъскват с различни национални правила, които често забавят и оскъпяват старта на дейност. По думите на Фон дер Лайен Европа се нуждае от условия, при които компаниите лесно да работят и да набират капитал във всички държави членки, както това е възможно на пазари като САЩ или Китай.

Очаква се ЕК да представи конкретното законодателно предложение през март. Европейският парламент е изразил принципна подкрепа и настоява за създаване на нова правна форма за непублични дружества с ограничена отговорност - т. нар. Единно европейско дружество. Регистрацията ще става онлайн в рамките на 48 часа, а минималният капитал ще бъде 1 евро.