КЗП и НАП откриха 7% нарушения при 4000 проверки след въвеждане на еврото

Приходната агенция и Комисията за защита на потребителите са открили 7 на сто нарушения в обектите, които агентите им са проверили.

Извършени са общо 4000 проверки в страната.

Образувани 275 административно-наказателни преписки, издадени са 70 наказателни постановления и са сключени 100 споразумения.

"Броят на констатираните нарушения представлява около 7% от общия брой на извършените проверки", обобщи председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, който в момента е част от екипа на Координационният център към Механизма за еврото.

Той припомни на българите, че до юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси. Същата услуга ще се извършва и в клоновете на „Български пощи“.

На въпрос на журналисти защо масово банките отказват да обменят валута на хората, Иванов заяви, че това трябва да се установи фактически, а повече информация за нередностите при банковите институции ще бъдат изнесени в следващите дни.