Проверяват домакински уреди и  хляб за необосновано поскъпване

За необосновано поскъпване на домакински уреди и на хранителни стоки след приемането на еврото продължават да следят инспектори от Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП).

Вчера е извършена проверка на НАП в столичен магазин за бяла и черна техника по сигнал за повишаване на цената на конкретна бяла техника. “Колегите ще направят каквото е необходимо, за да се види дали сигналът е верен или отново е фалшив, тъй като напоследък, последните дни особено, зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи, но след проверка данните засега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината”, коментира пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция “Комуникации” в Националната агенция за приходите. Тя уточни, че извън сигнала, в магазина от веригата ще проверят за необосновано завишение на цените и на останалите стоки.

Анна Митова допълни, че ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги. Сред тях тя има предвид сигнал, свързан с повишение на цената на конкретна марка хляб, който е сред най-стряскащите примери за необосновано поскъпване. Франзела от 300 гр., купена от голяма търговска верига на 31 декември 2025 г., е струвала 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 1,19 лв. (0,61 евро). Цената на франзелата се е повишила с 33% само в рамките на два дни - промяна,

която на пръв поглед изглежда като неоправдано повишение.

Потребители подават и сигнали за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение, предлагани от онлайн магазин. Кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на следващия ден вече се предлага за 10,22 евро. Цената на друг модел кутия се повишава от 12 евро на близо 24 евро. Според Богомил Николов от асоциация “Активни потребители” подобни практики са “автогол” за търговците, тъй като хората просто ще спрат да купуват от тях. Той напомни, че законът е строг и всяко необосновано повишение може да бъде санкционирано с глоби до 100 хил. лв.

Има подадени сигнали и срещу банковите институции. При опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари потребителят е забелязал, че банката е използвала курс 1,965 вместо официалния 1,95583. “След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Ако внасяте левове в брой, банката ги обменя по фиксинга. Всяко отклонение е повод за сигнал”, пояснява Николов.

Във връзка с цените на горивата, Анна Митова напомня, че по закон закръгляването трябва да бъде в полза на клиента. “Оттам нататък, ако има закръгляване нагоре, ние го приемаме по-скоро като необосновано повишение на цените, но всеки един случай се изследва поединично”, коментира още тя и допълни, че има проверки и в този сектор.

Санкциите, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото, за граждани са до равностойността в евро на 10 хил. лв. за първо нарушение и до 20 хил. лв. за второ, а за фирми имуществената санкция може да достигне от 100 хил. лв. за първо и до 200 хил. лв. за второ нарушение. “Много са сериозни глобите и отново апелираме към недобросъвестните търговци да коригират поведението си. Засега, това което наблюдаваме при проверките, е, че по-голямата част от търговците все пак спазват закона, за което им благодарим”, обобщи Митова.

Тя информира, че проверките на НАП в страната продължават, като такава ще има в понеделник във Велико Търново, а до дни се очаква да има и обобщени данни от Координационния център за еврото.