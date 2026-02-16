Февруарските фактури за ток - средно с 10% по-високи, предупреди едно от ЕРП-тата

Високото потребление се запазва

Високото потребление на електроенергия в Североизточна България се запазва и през февруари, съобщиха от Енерго-Про.

"Анализът на данните за потреблението на електроенергия при клиентите показва, че тенденцията на повишена консумация, отчетена през януари, продължава и в началото на февруари. Това вече се отразява в първите издадени фактури за месеца", посочват от електроразпределителното дружество.

Средната стойност на издадените до момента февруарски фактури за част от клиентите са по-високи спрямо януарските с 10,74 %. Средното потребление през февруари е 536 кВтч спрямо 482 кВтч през януари 2026 г. Това прави ръст от с 11,08 % на месечна база и отразява по-високите стойности на потребена електроенергия от домакинствата, посочва от ЕРП-то.

Спрямо февруари 2025 г. средната сметка за електроенергия за февруари 2026 г. е по-висока с 25%. Средната фактура за февруари 2026 г. е 72.00 евро спрямо 57.50 евро за февруари 2025 г.