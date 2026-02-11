12% обща инфлация за три години, отчита НСИ

Потреблението на ток от физически лица през 2024 г. и 2025 г. е увеличено, обяви заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев. той бе на изслушване в парламента във връзка с нарастването на цените на някои стоки и услуги, и необичайно високите сметки за електрическа енергия при някои клиенти. Изслушването е по искане на парламентарната група „ДПС-Ново начало“.

Колев уточни, че промените в цената на тока са в съответствие с решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране и са отразени в индекса на потребителските цени.

"Последните данни, които НСИ обяви като предварителна експресна оценка за инфлацията в началото на февруари, показват, че общо ценовото ниво на основни стоки и услуги забавя темпа на растеж до 3,6% на годишна основа", коментира също Свилен Колев.

За основната група хранителни стоки и безалкохолни напитки темпът на растеж е 4% на годишна основна, това е групата с най-голяма тежест в индекса на потребителските цени и кошницата, каза Колев.

Не наблюдаваме рязка промяна в цените в големи търговски вериги, в обекти в големите градове, каза зам.-председателят на НСИ.

"За период от три години имаме натрупана обща инфлация около 12%, а за пет години около над 40%, което само по себе си не е ниска стойност", каза Свилен Колев.

Колев каза, че преди година и половина, в опит да се установи дали може да се очаква ценова промяна в индекса на потребителските цени в резултат на преминаването от лев към евро, очакванията на НСИ са били за подобен развой. За първия месец се оказва, че такава промяна има в рамките на 0,1 процентни до 0,2 процентни пункта т.е. много по-ниско от предварителните очаквания, каза зам.-председателят на статистическия институт.