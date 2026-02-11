Българската банка за развитие стана член на платформата на ОИСР за устойчиво финансиране на МСП

Българската банка за развитие стана член на специализираната платформа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за насърчаване на устойчивото финансиране на малките и средните предприятия – OECD Platform on Financing SMEs for Sustainability.

Присъединяването на ББР е в съответствие с приоритетите на Република България във връзка с кандидатурата за членство в ОИСР и отразява поетия от страната ангажимент за активно участие в международните инициативи за устойчив икономически растеж.

Новото партньорство ще осигури на банката достъп до богата база от данни, анализи и добри практики, които ще подпомогнат дейността й, включително процесите по измерване и отчитане на въздействието от кредитните програми, които ББР реализира.

Платформата има за цел да улесни достъпа на МСП до устойчиво финансиране и да подпомогне зеления преход, обединявайки публични и частни финансови институции, бизнес асоциации, ESG експерти и други заинтересовани страни.

Ресурсите й ще позволят да се идентифицират потребностите на българския бизнес и да бъдат разработени финансови инструменти в синхрон с изискванията за устойчивото развитие.

Новото членство в платформата на ОИСР разширява значително международния обхват на банката и й осигурява достъп до широка мрежа от партньори, включително представители на международния бизнес и публичния сектор.

С присъединяването към OECD Platform on Financing SMEs for Sustainability Българската банка за развитие затвърждава ролята си на активен партньор на международната общност и продължава последователно да работи за устойчивото развитие и конкурентоспособността на българската икономика.