Пенсионери искат по-рано парите си

Забавяне отлага покупката на лекарства

Пенсионери поискаха по-рано парите си. Пенсиите да се изплащат на 6-то число, петък, ако 7-мо число се пада събота. За това призовават от Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации в писмо до премиера в оставка Росен Желязков.

НОИ започва да изплаща пенсиите на 7-мо число, но през февруари и март този ден се пада събота и изплащането им ще започне съответно на 9 февруари и 9 март, които се падат понеделник. “Това означава двукратно забавяне на доходите на 2 млн. български пенсионери в рамките на два последователни месеца”, алармират от организацията.

За хиляди възрастни хора два дни забавяне означават отложено купуване на лекарства; неплатени сметки за ток, вода и отопление; начисляване на лихви, такси и санкции.

“Нашето искане е ясно, разумно и изпълнимо: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат от банките на 6-то число - предходния работен ден, а не да се отлагат за 9-то. Очакваме незабавна реакция, ясно становище и конкретно решение, което да сложи край на тази практика”, заявяват от Българска федерация на пенсионерските съюзи и организации.