Орбан заяви, че бюджетният дефицит на Унгария ще остане висок и през следващите години

Бюджетният дефицит на Унгария вероятно ще остане висок и през следващите години. Министър-председателят Виктор Орбан заяви, че до 2027 г. включително страната ще поддържа ниво на бюджетен дефицит от около 5% от брутния вътрешен продукт, предаде АПА.

„Бюджетното планиране е солидно“, каза Орбан в интервю за държавното радио. "Унгарската икономика може да очаква бюджетен дефицит от около 5% миналата година, тази година и мисля, че и следващата година“, посочи той.

Правилата на Европейския съюз предвиждат таван на бюджетния дефицит от 3 на сто от БВП.

Изявлението е дадено на фона на високи държавни разходи в навечерието на парламентарните избори, насрочени за април. Миналата седмица Орбан оспори необходимостта от рязко ограничаване на разходите след вота на 12 април, като посочи, че дефицитът ще бъде намаляван „спокойно, бавно и постепенно“, при условие че икономическите перспективи се подобрят.

Стагнация и предизборен натиск

Виктор Орбан, който управлява страната от 2010 г., е изправен пред едно от най-сериозните си политически изпитания. Социологическите проучвания показват, че центристката партия „Тиса“ изпреварва управляващата партия „Фидес".

Унгария е засегната от продължителна икономическа стагнация и преживя най-високия ръст на цените в Европейския съюз през последните четири години.

Международните рейтингови агенции „Фич“ (Fitch) и „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) вече определят перспективите за кредитоспособността на страната като „негативни“. Според „Фич“ предизборните разходи през тази година могат да достигнат 2,1 на сто от икономическата продукция. Агенцията предупреди, че може да понижи рейтинга на Унгария, ако държавният дълг продължи да нараства или ако не бъде представена надеждна стратегия за намаляване на дефицита.

По данни на рейтинговите агенции държавният дълг на Унгария е най-високият в Европейския съюз сред страните извън еврозоната.