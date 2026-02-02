Турция и Азербайджан трябва да доказват, че не внасят руски газ в ЕС през "Балкански поток"

Турция и Азербайджан ще бъдат задължени да доказват, че природният газ, който доставят в Европейския съюз през точките за достъп на българската граница, не е с произход от Русия, след като ЕС въведе пълна забрана за внос на руски газ. Това следва от решение на Съвета на ЕС, публикувано в „Официалния вестник на Европейския съюз“.

В т. 26 на Регламент (ЕС) 2026/261 на Европейския парламент и Съвета на ЕС, от 26 януари 2026 г., за постепенно прекратяване на вноса на руски природен газ и петрол в ЕС се казва:

"Точката на междусистемно свързване „Странджа 1“ свързва Съюза с тръбопроводна система, по която се пренася не само газ от Република Азербайджан или Република Турция, но и значителни количества газ от Руската федерация. Поради това следва да се изисква представянето на недвусмислени доказателства, с които се установява, че държавата на производство не е Руската федерация, и на органите следва да се предостави достатъчно време за проверка, за да се гарантира, че внасяният през точката за междусистемно свързване „Странджа 1“ газ не е с произход от Руската федерация или че не се изнася, пряко или непряко, от нея."

По данни на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) през 2025 г. по това направление към България са били доставени 1,9 млрд. куб. метра природен газ, отбелязва БТА.

В близост до този пункт се намира и компресорната станция „Странджа-2 / Малкочлар“, която представлява сухоземно продължение на морския газопровод Турски поток от Русия.

Съгласно документа газът, внасян в ЕС през този пункт, ще се счита за руски по произход, освен ако не бъдат предоставени недвусмислени доказателства за противното не по-късно от седем работни дни преди въвеждането му на митническата територия на ЕС. Предвижда се властите да разполагат с допълнително време за проверка на предоставената информация.