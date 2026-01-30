Годината на петролен излишък започна с покачване на цените

Пазарът беше хванат неподготвен

Първите седмици на 2026 г. не отговориха на пазарните очаквания: вместо да пада, фона на прогнозираното пренасищане с доставки, цената на петрола се повиши до около 70 долара за барел, съобщава Bloomberg. Покачването се дължи на геополитическо напрежение и прекъсвания в доставките, а не на фундаментален недостиг.

Ключовият фактор беше реториката на президента Доналд Тръмп срещу Иран, която добави 7-10 долара геополитическа рискова премия към цената. На този фон, въпреки очакванията за петрол в диапазона от 50 долара, търговците на започнаха да залагат на покачване на цените над 90 долара.

Предлагането се оказа по-ограничено от очакваното поради прекъсвания в Казахстан, Либия и Съединените щати, както и зимна буря. Производството формално все още надвишава потреблението, но излишният петрол е концентриран извън западните складови съоръжения - значителна част от санкционирания руски петрол остава в морето и Китай активно абсорбира излишните обеми. Търсенето от Индия осигурява допълнителна подкрепа на пазара.

Китай внесе рекордни обеми петрол през декември, докато индийските рафинерии увеличават покупките си на неруски суров петрол, включително дългосрочни договори с доставчици от Близкия изток.

В резултат на това пазарът беше хванат неподготвен: фючърсите на Brent поскъпнаха с 15% през януари – това може да е най-силният месечен ръст от началото на 2022 г., въпреки че алиансът ОПЕК+ запази производството непроменено.

По-нататъшните движения на цените ще зависят до голяма степен от следващите стъпки на Вашингтон по отношение на Иран, прогнозира изданието.