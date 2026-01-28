Златото и среброто отново рязко поскъпнаха

Автор: Труд news
Бизнес
Цената на златото за момент надмина 5300 долара за тройунция.

Инвеститори търсят сигурни активи

Цената на жълтия метал за момент надмина 5300 долара за тройунция

Благородните метали значително поскъпнаха в сряда, като цената на златото за момент надмина 5300 долара за тройунция, а среброто се изкачи до 116 долара за тройунция. Само за месец цената на среброто е нараснала с близо 40%, а златото отбелязва около 17% ръст.

Зад рязкото поскъпване на благородните метали стои комбинация от няколко фактора. На първо място е осезаемото отслабване на долара, който достигна най-ниските си нива от близо четири години спрямо еврото.

Паралелно с това се наблюдава продължаващо изтегляне на капитали от държавни облигации, въпреки по-високите им доходности, което е сигнал за повишено недоверие към дълговите пазари.

Инвеститорите насочват капитали към активи със защитна функция, като злато и сребро. Влияние на пазарите е оказало и изказване на президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той обяви приближаването на големи американски сили към Иран, изразявайки надежда, че Техеран ще сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

“В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада”, каза Тръмп в реч по време на среща с американски избиратели в едно от предградията на Де Мойн в щата Айова.

Още от (Бизнес)

Най-четени

Мнения