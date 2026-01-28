Златото и среброто отново рязко поскъпнаха

Инвеститори търсят сигурни активи

Цената на жълтия метал за момент надмина 5300 долара за тройунция

Благородните метали значително поскъпнаха в сряда, като цената на златото за момент надмина 5300 долара за тройунция, а среброто се изкачи до 116 долара за тройунция. Само за месец цената на среброто е нараснала с близо 40%, а златото отбелязва около 17% ръст.

Зад рязкото поскъпване на благородните метали стои комбинация от няколко фактора. На първо място е осезаемото отслабване на долара, който достигна най-ниските си нива от близо четири години спрямо еврото.

Паралелно с това се наблюдава продължаващо изтегляне на капитали от държавни облигации, въпреки по-високите им доходности, което е сигнал за повишено недоверие към дълговите пазари.

Инвеститорите насочват капитали към активи със защитна функция, като злато и сребро. Влияние на пазарите е оказало и изказване на президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той обяви приближаването на големи американски сили към Иран, изразявайки надежда, че Техеран ще сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

“В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада”, каза Тръмп в реч по време на среща с американски избиратели в едно от предградията на Де Мойн в щата Айова.