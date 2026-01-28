Плащаме отделно за бутилката на бира и безалкохолно

При покупката на бира, безалкохолно или минерална вода да плащаме отделна цена за бутилката, предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, които са внесени в парламента от депутати от БСП-ОЛ. Идеята е след като човек изпие напитката, да може да върне бутилката и да получи платената за нея цена, наричана депозит. Предвидено е новата депозитна система да важи за опаковки от стъкло, метал и РЕТ (полиетилентерефталат, използван за пластмасовите бутилки).

От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Съюза на пивоварите и Сдружението за модерна търговия категорично възразиха срещу предложените промени и поискаха законопроектът да бъде отхвърлен от парламента. Законопроектът предвижда одържавяване на частни активи - стъклените бутилки за многократна употреба, които са активи на производителите на напитки и възлизат на милиони евро, ще станат собственост на държавния депозитен оператор, посочват браншовите организации.

Проектът предвижда бизнесът и гражданите да платят за изграждането и поддържането на депозитна система, която да бъде национализирана, поставяйки държавата в удобната позиция да се разпорежда с всички финансови и материални потоци и да контролира сама себе си, заявява бизнесът.