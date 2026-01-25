Блокади на шенгенските граници от утре в Сърбия, Черна гора и Босна

Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина ще започнат блокада на граничните пунктове със страните от шенгенското пространство от утре. Това ще засегне и преминаването на българската граница. Причината е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

Очаква се блокадите да причинят значителни загуби за всички засегнати страни, включително и за българските шофьори.

"Там разходите са по-големи, километрите са повече и най-вероятно няма да ни бъдат заплатени. С тази блокада усложняват нашата работа", коментира Иван Чакърски - международен шофьор, по БНТ. Всяка седмица Иван пътува до Италия през граничен пункт "Калотина". От утре ще му се наложи да смени маршрута си - през Румъния, заради блокадата на колегите му от Сърбия.

През Румъния, поне до края на протестите, ще пътува и Георги Зидаров. "Едно обикаляне през Румъния се увеличава маршрутът с 700-800 км, това значи ден и половина повече каране за нас. Разходът се оскъпява и курсът - и той", каза шофьорът.

Други шофьори са на мнение, че недоволството няма да засегне България. "Не мисля, че на българските фирми ще се отрази, защото 90% минават през Румъния, няма граници, няма чакане", заяви Николай Стойков - международен превозвач.

Оказва се, че това е проблем и за някои шофьори от Сърбия:

"Работодателите имаха достатъчно време да направят нещо, но не направиха нищо и затова сега ще затварят границите от вътре и това не е решение. Сърбия с най-скъпата такса за пътища, ще си остане празна, ето това е решението и нищо. Сръбските превозвачи, които са били до Турция, сега не могат да се върнат в Сърбия, защото границите ще са затворени, ако карат за Сърбия трябва да чакат на границите, колко дни - никой не знае. Ако карат за ЕС, не могат да правят транзит през Сърбия, което е по-кратко, трябва да минат през България, през Румъния, което е повече време, повече гориво", коментира Арсений - международен шофьор от Пирот.

Според браншови организации загуби ще има както за българските превозвачи, така и за тези от протестиращите държави.

"Заради заобикалянето ще има и загуби, между 10 и 12 евро на час престои преки разходи, които са свързани със заплати на водачите и разход на гориво" - Емил Николов - Съюз на международните превозвачи.

"Тези страни, които в момента искат да затворят границата с ЕС, ще имат силни затруднения, за тях ще бъде много по-голям проблем, транзитният трафик, който до сега осигуряваше сериозни приходи за тези държави, ще пострада сериозно",, заяви Алексанър Стамболийски - Съюз на транспортните работници в България.

Външното ни министерство съветва българските граждани и особено водачите на тежкотоварни автомобили да следят трафика на границата ни със Сърбия заради протеста. А организаторите са заявили, че няма да бъдат засегнати леките автомобили.