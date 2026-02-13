Отговаря БНБ: Длъжни ли са търговците да приемат банкноти от 200 и 500 евро "на цяло"?

Българската народна банка отговори на актуалния в последно време въпрос "Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200€ или 500€ "на цяло"?". Много хора се оплакват, че в някои търговски обекти са отказали да приемат плащания в брой с най-едрите банкноти - най-често с мотива, че нямат достатъчно наличност за ресто.

В секцията "Въпроси и отговори за еврото" на интернет страницата си, централната банка обяснява, че такова задължение съществува, тъй като всички евробанкноти, включително с номинал от 200 и 500 евро, са законно платежно средство в държавите от еврозоната и отказът е "недопустим".

Отговорът на БНБ:

"Съществуват две серии евробанкноти. Първата серия включва банкноти с номинал 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €. Втората серия включва банкноти с номинал 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €. Банкнотите от двете серии представляват законно платежно средство и следва да бъдат приемани при извършване на разплащания. Съгласно чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на задължение за плащане. Търговец не може да откаже плащане с евробанкноти в брой, освен ако страните предварително не са договорили друг начин на плащане.

Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да бъде правило, в т.ч. и банкнотите с висок номинал (200 € и 500 €). Отклонение от това правило е допустимо единствено при наличие на обективни причини, съответстващи на „принципа на добросъвестност“. Такъв отказ може да бъде оправдан в конкретен случай, когато търговецът не разполага с достатъчно налични средства, за да върне ресто, или когато номиналната стойност на банкнотата е очевидно несъразмерна спрямо дължимата сума. Недопустимо е при разплащания в брой търговците изначално да отказват плащане с конкретен номинал евробанкноти."