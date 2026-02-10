България получи удължаване на дерогацията за "Лукойл Нефтохим Бургас"

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн "Лукойл" в България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. Преди това информацията обяви британската Служба за прилагане на финансови санкции.

"В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на санкциите, страната ни осигурява стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса", се посочва в съобщението на българското ведомство.

От министерството допълват, че продължават да работят в тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и изтича на 13 август 2026 г.", се посочва в документите, публикувани на страницата на службата, информира БТА. Първоначално лицензът трябваше да изтече на 14 февруари 2026 година.

През октомври м.г. Великобритания наложи санкции срещу руската компания, като по-късно издаде специален лиценз, позволяващ трансакции с българските й дружества, за да се гарантира нормалната им работа. Подновеният лиценз бе удължен, което позволи на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 година.

В България правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите й в страната ни.