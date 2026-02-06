"Електрохолд": Средното потребление на ток от домакинствата е с близо 30% по-високо през януари

От електроразпределителното дружество обясниха точно как се отчитат електромерите

"Във връзка със стартиралите проверки от контролните органи Електрохолд има готовност за пълно и своевременно съдействие при изясняване на поставените въпроси", заявиха от електроразпределителното дружество в своя позиция.

Дружеството подчертава, че сметката на всеки клиент се формира на база индивидуалното потребление и отразява реално консумираното количество електроенергия във всяко домакинство. Средното потребление на електроенергия от домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени през януари 2026 г., е с близо 30% по-високо в сравнение с тези, издадени през декември 2025 г., показват данните на Електрохолд Продажби. Издадените през януари 2026 г. фактури включват електроенергията, консумирана през празничните и почивни дни по Коледа и Нова година.

При домакинствата, които използват електроенергия за отопление, потреблението нараства значително през зимните месеци. Върху неговия размер влияние оказват редица фактори, сред които начинът на отопление, топлоизолацията на жилището, външните температури и продължителността на престоя у дома, мощност на използваните електроуреди, продължителност на тяхната употреба и времеви диапазони, в които се ползват.

През януари средната температура в Западна България се понижи до около 0 градуса спрямо 3.1 градуса през декември. Експертни оценки показват, че при студено време понижение на външната температура с 1°C води до увеличение на потреблението на електроенергия с до 10%, посочват от Електрохолд.

Сигнали, получени от клиенти

Броят на получените сигнали и искания за проверка през януари 2026 г. е по-нисък в сравнение с януари 2025 г., се посочва в позицията им. До 03.02.2026 г. процентът на сигналите за високи сметки спрямо общия брой битови клиенти е 0.0117%. Дружеството разглежда всички постъпили сигнали и оказва пълно съдействие както на клиентите, така и на контролните органи.

Процес на отчитане на електромерите

Всички точки на измерване (електромери) са разделени в пет дяла за отчитане през месеца, като всеки дял се състои от по четири дни. Отчитането на всеки дял се извършва при стриктно спазване на срока от 31 дни съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, издадени от КЕВР. Списъкът с електромерите, които трябва да се отчитат през съответния ден, се зарежда на преносимите терминали на отчитащите, като след приключване на отчитането данните автоматично се прехвърлят на сървъра на системата за отчитане и от там в клиентската система на дружеството. Още в момента на въвеждане на данните се осъществява пряк софтуерен контрол. Въз основа на натрупаните исторически данни за всеки обект системата автоматично изчислява очаквано потребление със заложен процент на отклонение. Когато отчетникът въведе показанията на преносимия терминал и отклонението се окаже по-голямо, терминалът изисква от отчитащия да документира със снимка показанията на електромера.

В момента на отчета GPS-координатите на електромера се снемат автоматично, което е допълнителен контрол за точността и времето на отчет.

Използва се принципа на ролиращо отчитане, като в рамките на три поредни месеца даден електромер се отчита от трима различни служители.

След края на периода на отчитане на съответния дял следва период, през който данните се проверяват и валидират, уточняват от Електрохолд. В процесите на валидиране на данните действат следните контролни механизми: всички показания, които са извън зададеното отклонение, се блокират и трябва да бъдат деблокирани ръчно. Това се извършва от служителите във валидиращия център на базата на анализ на потреблението, на снимки от отчетите или на извършени повторни проверки на място.

Друг вид контрол на коректността на отчитането е ежедневното извършване на нарочни проверки на място.

Контрол на извършените отчети се осъществява и чрез смените на електромери, контрол от следващия отчитащ и други ненарочни проверки на място.

В момента почти 1 000 000 електромера в мрежата на ЕРМ Запад се отчитат чрез система за дистанционно отчитане. В този процес не е необходимо посещение на място от служители на дружеството, като по този начин се елиминира възможността от субективни грешки. Данните от електромерите се предават към системата чрез криптирана PLC и GSM комуникация и подлежат на проверка във валидиращия център.

Електромерите в мрежата на ЕРМ Запад

Електромерите, монтирани в електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад, напълно отговарят на всички национални и европейски изисквания за точно, надеждно и законосъобразно измерване на консумираната от клиентите електрическа енергия.

Дружеството използва еднофазни и трифазни електромери. Доставчиците се избират чрез прозрачни тръжни процедури по реда на Закона за обществените поръчки, което гарантира качество, проследимост и съответствие с нормативните изисквания.

Всички електромери, монтирани на мрежата, съответстват на чл. 23 от Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване. Като средства за търговско измерване те подлежат на строг метрологичен контрол, който се осъществява чрез:

- одобряване на типа;

- първоначална метрологична проверка (за електромери от одобрен тип);

- последваща метрологична проверка.

ЕРМ Запад използва както електромери от одобрен тип, така и електромери с оценено съответствие.

Електромерите от одобрен тип се одобряват от Българския институт по метрология (БИМ), вписват се в публичен регистър и се монтират само след успешно премината първоначална метрологична проверка.

Електромерите с оценено съответствие на типа отговарят на европейската MID директива (Меasuring Instruments Directive) 2004/22/EО, а произведените от 2014 г. насам - на директива 2014/32/ЕС. За средствата за измерване, чието съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, е оценено и удостоверено, са в сила изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване. Оценяването се извършва от нотифицирани органи, което гарантира съответствие с европейските стандарти за точност и надеждност.

Независимо от вида си, всички електромери подлежат на последваща метрологична проверка в срокове, определени със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – на всеки 9 години за еднофазни и на всеки 6 години за трифазни електромери. Проверките се извършват в лицензирани от БИМ независими лаборатории. Само електромери, успешно преминали проверката, се допускат отново до експлоатация.

ЕРМ Запад изпълнява стриктна програма за планова подмяна на електромери с изтичащ срок на валидност на метрологичната проверка. Подмяната се извършва за сметка на дружеството и след предварително уведомяване на клиентите съгласно Общите условия. При всяка смяна се съставя констативен протокол, подписан от клиента или свидетели, като показанията на демонтирания и новия електромер се документират и заснемат. Демонтираните уреди се предоставят за последваща метрологична проверка.

Съвременните електромери са електронни устройства, разработени в съответствие с действащите стандарти. Те разполагат с хардуерна и софтуерна защита срещу неправомерна намеса. Пломбирането на капаците и клемите, защитените програмни нива на достъп, защита с пароли и регистрите на събитията, гарантират невъзможност за нерегламентирана промяна на измерените стойности.

Комуникационните портове позволяват единствено отчитане, настройка на тарифи и синхронизация на часовник, но не дават възможност за промяна на натрупаните показания или на точността на измерване. Достъпът до защитени нива е ограничен и контролиран съгласно изискванията на производителя и нотифициращите органи.

Всички тези процедури – нормативно одобряване, сертифициране по европейски стандарти, периодичен независим метрологичен контрол, планова подмяна, документална проследимост и техническа защита – гарантират, че електромерите, монтирани в мрежата на ЕРМ Запад, измерват точно и обективно потребената от клиентите електрическа енергия.

Системата за контрол е многостепенна, прозрачна и под надзора на компетентните държавни органи, което осигурява защита както на интересите на потребителите, така и на обществения интерес за коректно търговско измерване.

При съмнения за точността на измерване

В случай, че клиентите се съмняват в точността на измерване, те могат да се възползват от услугата „Техническа проверка на средство за търговско измерване на място по искане на клиент“. За целта е необходимо подаване на заявление и заплащане на съответната такса. В случай на несъгласие с резултатите от проверката, клиентът има възможност да заяви допълнителна платена проверка от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ към Български институт по метрология. Ако жалбата е основателна, по служебен път се извършва корекция и заплатената от клиента сума за проверката му се възстановява.