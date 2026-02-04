Проверяват необичайно високи сметки за ток

Температурите са по-ниски, а през празниците хората си стоят вкъщи, обясняват доставчици на ток

Потреблението е по-голямо

Много хора се оплакват, че трябва да платят двойно по-високи суми

Започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества и крайните снабдители във връзка със сметките за електрическа енергия на битовите потребители. Това съобщи министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков след заседанието на Министерски съвет. Причина за проверките са множество оплаквания от хора, които са получили двойни сметки за ток.

Потърпевши потребители обясниха, че при едни и същи електроуреди и без промяна в броя на хората в домакинствата, фактурите им са се удвоили. Например в Бургас при сметка от 104 евро (203 лв.) за декември, за януари сметката е 206 евро (403 лв.). В друг случай в Пловдив сметка за ток за януари е 235 лв., при 155 лв. месец по-рано. Друг сигнал показва, че 6-дневен престой във вила е довел до получаване на сметка от 50 лв.

Всеки отделен случай ще бъде разглеждан индивидуално, уточни министър Жечо Станков. Той обясни, че при проверките ще бъде обърнато специално внимание дали отчетните периоди са в рамките на 30 дни, а не обхващат по-дълъг период, както е било през 2013 г., когато в рамките на една сметка са били включени разходите за два месеца. Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри, добави Станков.

“При установяване на нарушения ще бъде приложена цялата строгост на закона - както по линия на законодателството, за което отговаря КЕВР, така и по линия на правомощията на Министерството на енергетиката”, заяви министърът.

Той информира, че на база анализ за януари спрямо декември е отчетено увеличение на потреблението на електрическа енергия в страната между 15 и 30 на сто в зависимост от региона. През януари са достигнати пикови нива на консумация от около 8200 мегавата, каквито не са регистрирани от 1986 г. насам, отбеляза Станков. Проверките ще включват анализ на потреблението както към момента на подаване на жалбите, така и за предходни периоди, за да се установи дали отчетената консумация е обичайна за съответния абонат.

От доставчиците на електроенергия обясняват, че по-високите сметки се дължат на по-ниските температури и почивните дни по празниците.

“Всеки един януари последните 20 години имаме тази тема, защото това е първият месец в годината с по-ниски температури. Това е и първият месец след празниците. Да не забравяме, че празниците бяха приблизително 14 дни - масово хората можеха да си ги комбинират. Това означава 14 дни стоене вкъщи, отопление с електроенергия, готвене, подгряване на вода. Всичко това при условие, че този месец е по-студен от декември, а всеки един градус с по-ниска температура автоматично качва потреблението на електроенергия, води до това, че факторите за януари са по-високи спрямо през декември”, казва Петър Костадинов, говорител на ЕВН-България.