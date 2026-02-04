Плашещи сценарии за биткойна, ако спадът продължи

Още по темата: Цената на биткойн достигна рекордно високо ниво 14.08.2025 07:17

Пазарите вече виждат някои последствия от срива на биткойна

Инвеститорът Майкъл Бъри предупреждава за нов тип финансова катастрофа – такава, която може да се случи, ако биткойнът не спре да се срива.

В нова публикация в Substack инвеститорът от „The Big Short“ посочи задълбочаващия се мечи пазар на биткойна и заяви, че според него може да има сериозни последствия, ако цената на криптовалутата продължи да пада.

Предупреждението му идва в труден момент за инвеститорите в биткойн. Криптовалутата приключи януари с четвърти пореден месец на загуби, което е най-дългата серия от загуби на токена от 2018 г. насам. Монетата също е спаднала с около 37% от пика си през миналата година, пише Business Insider.

Пазарите вече виждат някои последствия от срива на биткойна, предположи Бъри. Бившият фонд мениджър заяви, че според него спадът в цените на златото и среброто миналата седмица е бил частично причинен от спада на биткойна, и изтъкна, че двата актива са свързани, тъй като фючърсните контракти за метали не са подкрепени от самия физически актив, подобно на това как криптовалутата е токенизирана.

„Отвратителни сценарии вече са на път да се сбъднат“, заяви Бъри, като очерта три други последици, които според него са възможни, ако биткойнът продължи свободното си падане.

Ето трите сценария, които Бъри предвижда:

1. Големи загуби за Strategy и други институции, притежаващи криптовалути

Ако биткойнът падне под 70 000 долара, може да има големи загуби в цялата финансова индустрия, спекулира Бъри.

Strategy, емблематичната крипто хазна на Майкъл Сейлър, вероятно ще отчете загуби от над 4 милиарда долара и „ще открие, че капиталовите пазари са практически затворени“, каза Бъри, като намекна, че фирмата няма да може да набере повече пари от инвеститори.

Други институции вероятно ще поемат загуби от 15% до 20% от своите биткойн активи, което ще накара риск мениджърите да „станат по-агресивни“, добави той.

Бъри каза, че последните спадове в цените на златото и среброто подсказват, че подобен спад в цената на биткойна също е възможен.

„Ако тези движения продължат, това може да доведе до срив на цената на биткойна под 70 000 долара, поради взаимосвързаността на портфейлните маржин акаунти, токенизираните метални фючърси и крипто обезпеченията“, написа той.

2. Стратегията предвижда екзистенциална криза

Ако биткойнът падне до 60 000 долара, това може да доведе до „екзистенциална криза“ за стратегията на Saylor, каза Бъри, без да дава повече подробности.

Стратегията на Saylor е подложена на по-голямо внимание от страна на крипто инвеститорите през последните месеци, тъй като цената на биткойна продължава да пада. По-специално, се носят слухове, че фирмата може да продаде част от своите биткойн активи, което се счита за огромна пречка за по-широкия крипто пазар, като се има предвид, че Стратегията е най-големият корпоративен притежател на биткойни в света.

Миналата година главният изпълнителен директор на Strategy предложи фирмата да продаде част от своите биткоин активи като „последна мярка“, ако mNAV, мярка за цената на акциите на компанията спрямо нейните биткоин активи, падне под ниво 1. Според уебсайта на Strategy, mNAV на компанията в момента е 1,1.

3. Крипто миньорите фалират, пазарът на метали се срива

Ако биткойнът падне до 50 000 долара, крипто миньорите вероятно ще фалират и ще продадат своите резерви от биткойни, каза Бъри.

Металите също вероятно ще претърпят катастрофално разпродаване, предположи Бъри.