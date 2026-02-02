Газът в Европа поевтинява с над 12%

Фючърсите на европейския природен газ поевтиняват с над 12% към 34,20 евро за мегаватчас, отстъпвайки от седеммесечния връх към 42 евро, достигнат на 22 януари, тъй като намаляват опасенията относно доставките на втечнен природен газ (LNG).

Краткосрочните метеорологични прогнози за САЩ са за по-меко време, което намали търсенето на отопление и освободи повече американски втечнен газ за износ на LNG. Това подобри перспективите за доставките до Европа, която сега разчита на LNG за приблизително половината от газовите си нужди, след като загуби повечето руски доставки по тръбопроводи.

През 2025 г. САЩ доставиха около 27% от вноса на газ в ЕС, което направи европейските цени силно чувствителни към условията на доставките от Съединените щати.

Геополитическите рискови премии също намаляха, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ водят преговори с Иран, което намали опасенията от прекъсвания на доставките на втечнен природен газ и петрол през Ормузкия проток.

Поевтиняването на газа в Европа обаче може да се ограничи с оглед на ниската запълняемост до едва 41,1%на газохранилищата в ЕС. Това е под ниво от миналата година по същото време и под петгодишната средна стойност, което държи уязвим европейския газов пазар от подновяване на студовете или евентуални шокове, свързани с доставките.