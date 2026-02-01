Зеленчуците поскъпнаха тази седмица, плодовете - поевтиняха

Цените на повечето зеленчуци на борсите у нас тази седмица продължават да се движат нагоре, докато тези на плодовете падат. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), информира БТА.

При зеленчуците отново най-голямо е поскъпването при чушките, като зелените са с 42,33 на сто нагоре до 2,30 евро за килограм, а червените - с 24,47 на сто до 2,34 евро за килограм. Значително по-висока е и цената на тиквичките, която се вдига с 28,87 на сто до 2,25 евро за килограм. По-скъпи са също зелето – с 12,2 на сто до 0,46 евро за килограм, морковите - с 3,45 на сто до 0,60 евро за килограм, и краставиците – с 2,46 на сто до 2,33 евро за килограм.

По-евтини тази седмица са зрелият лук кромид - с 6,75 на сто до 0,47 евро за килограм, картофите - с 6,25 на сто до 0,48 евро за килограм, и доматите - с 2,99 на сто до 1,88 евро за килограм.

При плодовете ръст в цената се наблюдава единствено при лимоните, които са с 0,74 на сто нагоре и се търгуват по 1,63 евро за килограм. Най-много поевтиняват ябълките - с 5,81 на сто до 1,07 евро за килограм. След тях се нареждат портокалите, които са с 5,27 на сто надолу до 1,15 евро за килограм. По-евтини са също мандарините и бананите, чиито цени са съответно с 1,65 и 1,11 на сто по-ниски и се търгуват по 1,31 и 1,43 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 2,15 на сто до 6,17 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,35 на сто до 9,64 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 1,71 на сто се продава по 0,69 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,29 на сто до 1,22 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,68 евро за брой, което е ръст с 4,48 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,73 на сто до 3,52 евро за килограм, а яйцата (размер М) – с 3,67 на сто и се търгуват по 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,48 на сто надолу до 1,65 евро за килограм. По-евтино е също олиото, което отстъпва с 3,87 на сто до 1,64 евро за литър. Цената на брашното тип 500 скача с 3,75 на сто до 0,83 евро за килограм, а на захарта - с 1,75 на сто до 0,93 евро за килограм. По-скъп тази седмица е също зрелият фасул – с 0,28 на сто до 2,16 евро за килограм, докато лещата е по-евтина с 0,1 на сто до 2,10 евро за килограм.