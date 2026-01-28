Златните резерви на Германия, съхранявани в САЩ, са в безопасност

Германия притежава втория по големина златен резерв в света

Президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел отхвърли призивите Германия да върне златните си резерви, съхранявани в САЩ, въпреки засилващите се опасения около политиката на Вашингтон.

„Не се съмнявам, че златото ни е в безопасност във Федералния резерв в Ню Йорк“, заяви Нагел в интервю за германския вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, цитирано от АПА.

Коментарите на Нагел идват на фона на засилващия се дебат в Германия за сигурността на златните резерви зад океана, засилен след агресивния курс на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса за Гренландия. Част от германските политици изразиха опасения, че съхраняването на толкова голяма част от националното злато в САЩ крие рискове в условията на нарастваща геополитическа несигурност.

Германия притежава втория по големина златен резерв в света, отстъпвайки единствено на САЩ. В края на 2024 г. запасите ѝ възлизат на около 3352 тона, оценявани тогава на над 270 млрд. евро. След рязкото поскъпване на златото през последните месеци стойността им вече се изчислява на около 465 млрд. евро.

По данни на Бундесбанк над половината от златото – приблизително 1710 тона – се съхранява във Франкфурт. Около 1236 тона, или близо 37%, са във Федералния резерв в Ню Йорк, а останалите 405 тона се намират в „Банк ъв Инглънд“ в Лондон.