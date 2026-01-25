Златото се приближава до границата от 5000 долара (Инфографика)

Причините инвеститорите да търсят сигурно убежище в благородните метали са както във вътрешната, така и във външната политика на САЩ.

С падането на щатския долар поради нови заплахи за налагане на тарифи на Европа и последиците от исканията за Гренландия, доверието в американските активи е на ниско ниво. Очаква се Федералният резерв на САЩ да задържи лихвите до края на месеца, но се очакват поне още две намаления до края на годината, особено след като опитът на президента Тръмп да свали председателя Джером Пауъл заплаши независимостта на Федералния резерв.

Спот цените на златото, среброто и платината достигнаха рекордно високи нива, като златото достигна 4967,03 долара, среброто скочи до 99,34 долара, а платината достигна пик от 2684,43 долара.