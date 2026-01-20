Токът за бизнеса поевтиня с близо 15%

При средна цена от 159,84 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата, пише БТА. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 21 януари.

За сравнение, енергийната борса затвори вчера при средна цена от 187,47 евро за мегаватчас. Това означава, че цената на електроенергията за българския бизнес за утрешния ден е по-ниска с 14,74 на сто спрямо цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата електроенергия (09:00–20:00 часа) за утре възлиза на 174,31 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00–08:00 ч. и 21:00–24:00 ч.) е изтъргувана при средна цена от 145,37 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 104 294,85 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 170 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 164,33 евро (без ДДС) за мегаватчас.