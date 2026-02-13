Нивото на фалити на германски предприятия остава високо

Над 60 фалита дневно през 2025 г.

Вълната от фалити на германски предприятия се смекчава през ноември 2025 г., показват данни на Федералната статистическа служба, цитирани от АПА.

През месеца германските съдилища са регистрирали 1794 молби за откриване на производство по несъстоятелност на предприятия. Това представлява увеличение от 0,4 на сто спрямо ноември 2024 г., но и спад с близо 15 на сто в сравнение с октомври, когато са били подадени 2108 молби.

Средният размер на несъстоятелността е бил значително по-нисък на годишна база. Кредиторите са заявили вземания за около 1,5 млрд. евро при 2,8 млрд. евро година по-рано.

За периода януари-ноември 2025 г. броят на подадените молби за несъстоятелност на предприятия е нараснал с 10,0 на сто до над 22 000 случая. Общият размер на заявените вземания възлиза на 44,3 млрд. евро спрямо 52,3 млрд. евро за същия период на предходната година.

Германската търговско-промишлена палата (DIHK) очаква за цялата 2025 г. броят на фалитите да надхвърли 23 000, което означава повече от 60 предприятия дневно.

„Зад тези цифри стои не само загубата на предприемачески ентусиазъм и иновативен дух, но и много загубени работни места, липса на инвестиции и отслабване на цели региони“, заяви главният икономист на Германската търговско-промишлена палата Волкер Трайер.

Въз основа на предварителни данни статистическата служба първоначално прогнозира ново увеличение на фалитите и през декември 2025 г., но от тази година се отказва от публикуването на подобни ранни оценки.