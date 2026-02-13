България трета в еврозоната по икономически растеж в края на 2025 г.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 0,3% както в еврозоната, така и в ЕС, в сравнение с предходното тримесечие, според експресна оценка, публикувана от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, БВП се е увеличил с 1,3% в еврозоната и с 1,5% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г.

В България БВП се е увеличил с 0,8 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., като същият ръст е регистриран и в Испания, и в Португалия.

На годишна основа растежът на българския БВП се е забавил до 2,9 на сто през четвъртото тримесечие, докато през третото тримесечие е бил 3,1%.

Сред страните от ЕС най-голям годишен ръст през четвъртото тримесечие са отбелязали икономиките на Ирландия (6,7%), Кипър (4,5%), Полша (3,6%) и България (2,9%), сочат още данните на Евростат.

Сред членките на еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., страната ни е на трето място по годишен икономически растеж през четвъртото тримесечие на 2025 г.