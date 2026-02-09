Хората очакват по-лоши времена за семейния бюджет

Прогнозират високаинфлация

Влошават се очакванията на хората за финансовото състояние на домакинствата им през следващите 12 месеца, показва анкета на НСИ. По-неблагоприятни са очакванията както на градското, така и на селското население. По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което е по-негативно на-строено в сравнение с три месеца по-рано.

Има очаквания за висока инфлация през следващите 12 месеца, макар че са малко по-слабо изразени спрямо предишната анкета от октомври миналата година. Явно част от хората считат, че влиянието на приемането на еврото върху цените вече е преминало и през следващите месеци поскъпването ще бъде по-малко.

Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на хората да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани. Негативна е нагласата им и по отношение на извършването на разходи за “подобрения в дома” и “покупка на кола” през следващите дванадесет месеца.