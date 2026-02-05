Росатом“ излива „първи бетон“ в Унгария

АЕЦ „Пакш II“ ще бъде първата атомна електроцентрала в Европейския съюз, оборудвана с реактори ВВЕР-1200 от поколение III+

На 5 февруари 2026 г. на строителната площадка на АЕЦ „Пакш“ в Унгария с официална церемония бе отбелязано началото на изливането на първия бетон за основите на реакторното отделение на блок 5. Генерален изпълнител и проектант на проекта е руската държавна корпорация „Росатом“. На събитието присъстваха Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Петер Сиярто, министър на външните работи и икономическите отношения на Унгария, и Алексей Лихачов, генерален директор на „Росатом“.

АЕЦ „Пакш II“ ще бъде първата атомна електроцентрала в Европейския съюз, оборудвана с реактори ВВЕР-1200 от поколение III+, произведени в Русия. Началото на изливането на първия бетон за основата на реакторното отделение бележи прехода на съоръжението към статут на „атомна електроцентрала в процес на изграждане“ съгласно стандартите на МААЕ.

„За Унгария АЕЦ „Пакш II“ несъмнено е стратегическа стъпка, която ще донесе на страната редица фундаментални предимства и ще стимулира развитието на националната икономика. За „Росатом“ този проект допълнително демонстрира лидерството на компанията в ядрената индустрия“, посочи в обръщението си на церемонията Алексей Лихачов.

На 4 ноември 2025 г. Унгарската агенция за атомна енергия (HAE) издаде разрешителни за изливането на първия бетон за основата на блок 5 на АЕЦ „Пакш“, както и изграждането на сградите на ядрения остров. Лицензите, издадени в допълнение към основния строителен лиценз от 2022 г., потвърждават съответствието на проекта със строгите международни, европейски и национални изисквания за ядрена безопасност.

Технологията ВВЕР-1200 отговаря на най-строгите международни изисквания за безопасност и вече се използва успешно в действащи и строящи се съоръжения в Русия, Беларус, Турция, Бангладеш, Египет и други страни. Срокът на експлоатация на реактора е 60 години, с възможност за допълнително 20-годишно удължаване.