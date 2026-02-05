Българските заводи вдигат най-много цените

9,8% увеличение при нас при поевтиняване средно за еврозоната

Българските промишлени производители вдигат най-много цените си в сравнение с предприятията в другите държави от ЕС.

Промишлените производители в България вдигат най-много цените в сравнение със заводите в другите държави от ЕС, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Заводите в България са на първо място по поскъпване както в рамките на година, така и само през месец декември.

В България промишлените производители са увеличили цените си с 9,8% за година, докато средно за страните от еврозоната цените са понижени с 2,1 на сто. Най-близо до нас по ръст на цените на производителите е Румъния с 6,6%. Във всички останали държави цените на заводите или са вдигнати минимално или са понижени.

Увеличение има в Словения (+1,2%), Швеция (+1,3%), както и в Хървати, Кипър, Латвия, Малта и Финландия, но в тези пет държави производителите са вдигнали цените с до 0,5% за година.

В България поскъпването е близо 20 пъти по-голямо. Сред страните с най-голямо понижение на цените на производителите са Люксембург (-5,6%), Ирландия (-4,9%), Португалия (-3,7%) и Австрия (-3,6%).