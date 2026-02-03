0.7% инфлация за януари очаква НСИ

През януари 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 0.7%, а годишната, за последните 12 месеца - 3.6%, по предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), оповестена днес.

През януари 2026 г. спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (2.0%), „Застрахователни и финансови услуги“ (1.9%) и „Услуги на ресторанти и хотели“ (1.6%). Намаление се очаква в групите: „Облекло и обувки“ (-4.0%) и „Информация и комуникация“ (-0.3%).

Месечната инфлация за януари, според Индекса на цените в малката кошница (ИЦМК), се очаква да е 0.6%, а годишната - 3%. При цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата, спрямо предходния месец, се очаква да имат:

* хранителни продукти - увеличение с 0.9%;

* услуги - увеличение с 0.7%.

* без промяна остават цените в група „Нехранителни стоки“.

С обявяването днес на т.нар. флаш инфлация, която предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, България ще може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз. Окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени за януари ще бъде публикувано на 16-и февруари.