Благородните метали и петролът с понижение, медта също поевтинява

Среброто пада с близо 15%; златото и петролът се понижават с около 2%

Цените на стоките, от сребро и злато до суров петрол и мед, се сринаха в четвъртък, тъй като глобалното напрежение отслабна след телефонен разговор между лидерите на Китай и Съединените щати, който също така е насрочен за преговори с Иран тази седмица.

Среброто се срина с почти 15%, докато златото, суровият петрол и медта паднаха с около 2%, тъй като инвеститорите намалиха позициите си заради укрепващия се щатски долар, в който се определят цените на всички стоки.

Доларът се стабилизира в началото на азиатската търговия преди решенията за лихвените проценти от Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия, които се очаква да запазят лихвите непроменени по-късно през деня, съобщава Reuters.

Индексът на щатския долар, отразяващ силата на зелената валута спрямо кошница от шест валути, се търгуваше близо до двуседмичен връх. По-силният долар прави стоките скъпи за купувачите, които държат други валути.

Цените паднаха в понеделник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв, което предизвика продажба на рискови активи. Ястребови перспективи на централната банка на САЩ стимулират долара и повишават алтернативните разходи за златото и среброто, намалявайки привлекателността им.

Спот цената на златото се отдръпна от близо едноседмичен връх

по-рано през сесията, а спот цената на среброто се срина. Миналата седмица златото се покачи до рекордно високо ниво от 5 594,82 долара за унция, а среброто - до исторически връх от 121,64 долара.

Цените на петрола паднаха с около 2%, след като САЩ и Иран се споразумяха да проведат разговори в Оман в петък, което успокои опасенията, че военен конфликт може да наруши доставките от ключовия регион за производство в Близкия изток.

Медта се сблъска с допълнителен натиск от опасенията относно търсенето и нарастващите запаси в складове, регистрирани на Лондонската метална борса.

Металът, широко използван в строителството, преди това се беше възстановил от двуседмичен спад, подкрепен от плана на Китай за разширяване на стратегическите си резерви от мед.

подкрепена от коментара на Тръмп, че Китай обмисля закупуване на товари от Съединените щати.

Желязната руда също падна с 2%, обременена от високите запаси.