Ръст на цените на основните храни, плодовете и зеленчуците на борсите у нас

Ръст на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в тазседмичния си бюлетин.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,38 на сто до 2,497 пункта спрямо 2,463 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелето - с 22,64 на сто до 0,52 евро за килограм, и тиквичките - с 21,78 на сто до 2,55 евро за килограм. Значително по-висока е и цената на чушките, като зелените са с 16,31 на сто нагоре до 2,51 евро за килограм, а червените - с 9,77 на сто до 2,45 евро за килограм. По-скъпи са също краставиците - с 10,48 на сто до 2,51 евро за килограм, картофите - с 8 на сто до 0,54 евро за килограм, и морковите - с 1,35 на сто до 0,60 евро за килограм.

По-евтини тази седмица са зрелият лук кромид - с 12,24 на сто до 0,43 евро за килограм, и доматите - с 3,43 на сто до 1,86 евро за килограм.

При плодовете ръст в цената се наблюдава при всички наблюдавани от ДКСБТ. Най-голям е ръстът при бананите, които са с 9,4 на сто нагоре до 1,56 евро за килограм. След тях се нареждат лимоните, които са с 5,93 на сто по-скъпи и се търгуват по 1,75 евро за килограм. По-високи са също цените на портокалите - с 3,81 на сто до 1,20 евро за килограм, ябълките - с 3,79 на сто до 1,15 евро за килограм, и мандарините - с 3,69 до 1,35 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 1,82 на сто до 6,26 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ пада с 0,5 на сто до 9,60 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 4,01 на сто се продава по 0,67 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 2,91 на сто до 1,20 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 1,63 евро за брой, което е спад с 2,04 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,73 на сто до 3,54 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 2,8 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,85 на сто надолу до 1,64 евро за килограм. По-евтино е също брашното тип 500, което отстъпва с 3,15 на сто до 0,80 евро за килограм. Отстъпва и цената на зрелия фасул - с 0,56 на сто до 2,15 евро за килограм. По-скъпи са олиото - с 2,14 на сто до 1,72 евро за литър, захарта - с 0,65 на сто до 0,93 евро за килограм, и лещата - с 1,55 на сто до 2,10 евро за килограм.