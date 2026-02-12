Защо цените на зехтина падат в ЕС

Още по темата: Полицията в Солун разби мрежа за фалшифициране на зехтин 16.04.2025 10:19

Потребителските цени на зехтина се повишиха рязко през последните години, като се увеличиха със 78% между 2022 и 2024 г. През 2025 г. те паднаха с 23% в целия ЕС, което е първият спад след четири последователни години на увеличение - според Евростат. Спадът беше по-голям в няколко страни, главно големи производители.

Цените се повишиха с 4,1% през 2021 г., 14,5% през 2022 г., 34,4% през 2023 г. и 32,2% през 2024 г., пише Euronews.

Разглеждайки месечните промени на годишна база, инфлацията на цените на зехтина надхвърли 50% за няколко месеца от началото на 2021 г. нататък в ЕС.

През март 2024 г. темпът достигна 52,4%. Той беше над 50% и за няколко месеца в края на 2023 г.

„Поради липсата на производство през двата предходни сезона (от 2022 до 2024 г.), причинена от екстремната суша, която засегна целия средиземноморски регион, но особено Испания, в съчетание с ниски запаси, единственият начин за регулиране на пазара беше чрез повишаване на цените“, каза пред Euronews Business Мариана Матос, генерален секретар на Casa do Azeite, Португалската асоциация на производителите на зехтин.

Рязък спад в производството

Данните на Международния съвет по маслините (МОК) показват рязък спад в производството на зехтин в ЕС през последните сезони. Производството е спаднало с 39% през сезон 2022/23, спадайки до 1,39 милиона тона от 2,27 милиона тона през 2021/22.

Производството се е възстановило до 1,55 милиона тона през 2023/24, но това все още е доста под средното ниво.

Предварителните данни показват, че производството ще нарасне до около 2 110 хиляди тона през сезон 2024/25. След това се очаква то да остане малко под това ниво през 2025/26.

МОК подчерта, че лятната гореща вълна от 2022 г. е засегнала значително ключови страни производителки на маслини в Средиземноморския регион.

„На всеки пазар, колебанията в предлагането генерират съответстващ натиск за намаляване или увеличаване на цените“, каза говорител на МОК пред Euronews Business.

Испания е най-големият производител на зехтин в ЕС, като представлява над 65% от производството на ЕС през последния сезон.

Сред 35 европейски държави Испания регистрира най-голям спад в потребителските цени на зехтина през 2025 г. - 38,9%. Гърция следва със спад от 29,2%, а Португалия - с 24%. Това са единствените три държави, където цените са паднали с повече от средното за ЕС.

Сред „Голямата четворка“ на ЕС Франция отбеляза най-малък спад, докато цените паднаха по-рязко в Италия и Германия.

За разлика от това, най-голямото увеличение на цените е регистрирано в Албания, следвана от Румъния.

Турция не е включена в данните на Евростат. Според турската статистика цените на други хранителни масла, включително зехтин и слънчогледово олио, са се повишили с 31% между декември 2024 г. и декември 2025 г.

„През предходните две години комбинацията от последователни лоши реколти, недостиг на доставки и разходи за енергия тласна потребителските цени до исторически високи нива“, каза пред Euronews Business Рафаел Пико Асеведо, директор на Асоциацията на испанските износители на зехтин (ASOLIVA). „Значителното подобрение в производството през сезон 2024/25, особено в Южна Европа, помогна за нормализиране на доставките и облекчаване на този натиск, което доведе до изразен спад на цените.“

Асеведо подчерта, че разликите между държавите до голяма степен отразяват тяхната роля във веригата за създаване на стойност. В основните страни производителки, като Испания, Гърция и Португалия, по-голямата наличност на продукти се предава по-бързо на цените на произход и впоследствие на потребителските цени.