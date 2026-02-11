Малка, но богата: коя държава държи $42 млрд. злато

Цената на златото наскоро достигна рекордно високо ниво от 5354 долара

Докато доверието в банките се изпарява, гражданите купуват монети и бижута, а властите спорят дали да отключат огромните резерви на страната.

Малкият Ливан разполага с едни от най-големите златни резерви в Близкия изток и правителството му обмисля дали да използва тези запаси, за да възстанови съсипаната икономика, докато гражданите му гледат на златото като начин да защитят опустошените си активи.

Икономиката на Ливан навлезе в 2026 г. с продължаваща инфлация и упадък на държавата, без да се очертават реформи за борба с корупцията, пише Euronews.

Банките му фалираха в края на 2019 г. в резултат на тежка фискална криза, която изпари спестяванията на вложителите и хвърли около половината от 6,5-милионното му население в бедност, след десетилетия на разрастваща се корупция, разхищения и лошо управление.

Страната понесе загуби от около 70 милиарда долара (59,4 милиарда евро) във финансовия си сектор, които бяха допълнително утежнени от около 11 милиарда долара (9,3 милиарда евро) по време на войната между Израел и войнствената групировка „Хизбула“ през 2024 г.

Цената на златото наскоро достигна рекордно високо ниво от 5354 долара (4540 евро), преди да спадне под 5000 долара (4242 евро), провокирана от геополитическата нестабилност и въпросите около желанието на американския президент Доналд Тръмп да понижи лихвените проценти, което в крайна сметка би довело до обезценяване на долара.

Световните централни банки са сред най-активните купувачи. Междувременно цените на среброто също скочиха поради индустриалното търсене и привлекателността на много по-ниската му цена в сравнение със златото.

Централната банка в Бейрут поддържа резерв от 286 тона злато – около девет милиона унции – от 60-те години на миналия век. Единствено централната банка на Саудитска Арабия притежава повече в региона.

Недосегаемият актив на Ливан

В един момент стойността на златните резерви на Ливан достигна 50 милиарда долара (42,4 милиарда евро) – над два пъти повече от БВП на Ливан.

След години на икономическа криза и съпротива срещу значими реформи, които да възстановят жизнеспособността на страната, някои отново повдигат деликатен въпрос: дали най-накрая е дошло времето да се потърси тази златна мина?

Ливан забрани продажбата на златото си през 1986 г., в разгара на гражданската война в страната, за да защити държавните активи в период на изключителна нестабилност.

Златните резерви никога не са били докосвани – нито след края на 15-годишната гражданска война през 1990 г., нито след многобройните войни с Израел.

Някои икономисти предложиха да се използва малък процент от златото, в съчетание с мащабни реформи, за да се оздрави западащият електроенергиен сектор на Ливан или да се вдъхне нов живот на опустошената образователна и здравна система на страната в името на общественото благо.

Парламентът ще трябва да гласува, за да разреши използването на златните резерви в какъвто и да е капацитет. Това е до голяма степен непопулярна мярка, която не се очаква да бъде предприета в близко бъдеще, особено няколко месеца преди общите избори.

Когато миналата седмица по време на сесия бе повдигнат въпросът за златото, председателят Набих Бери бързо се намеси, за да прекрати разговора. „Не е осъществимо“, каза той строго.

Проектът на закон за фискалния дефицит, който предлага рамка за възстановяване на загубите на някои вложители, се бави в парламента на фона на дебат за това кой ще поеме загубите: опустошените ливански банки, които в голяма степен не желаят да поемат отговорност, или задлъжнелата и разточителна държава.

Повечето ливанци не вярват на властите, които от години се измъкват от провеждането на значими реформи за борба с корупцията, намаляване на разхищенията и подобряване на публичните услуги. Предвид този опит, мнозина казват, че златото трябва да остане недокоснато за бъдещите поколения.

Докато властите дебатират бъдещето на златото на страната, много ливански вложители, които загубиха по-голямата част от спестяванията си в банките, сега се обръщат към златото и среброто, за да притежават нещо по-осезаемо, като се надяват, че това може дори да компенсира част от загубите им.

Наскоро пред основния търговец на метали в Ливан, намиращ се в северните покрайнини на Бейрут, се събраха тълпи от хора, отчаяни да влязат вътре и да купят златни и сребърни монети, медальони и кюлчета.

Те вече не вярват на банките и се опитват да се справят в средата на хаотична парична икономика, обхваната от неконтролируема инфлация и без перспектива за значими реформи.

Бизнесът процъфтява, тъй като клиентите вече плащат предварително, за да получат метала си месеци по-късно поради високото търсене.

Ливан има бурна история в нестабилен регион, с многобройни конфликти и икономически сътресения, и малко доверие, че структурните проблеми ще се променят.