Кризата с природния газ в Европа: запасите са на изчерпване

Запасите от природен газ играят жизненоважна роля през зимата

На неотдавнашното изложение E-world в Германия много търговци на енергия алармираха за изчерпването на запасите от природен газ на континента, съобщава Bloomberg.

Когато търговците на енергия пристигнаха в Есен, Германия, тази седмица за годишния търговски панаир и конференция E-world, мнозина биеха тревога заради изчерпаните запаси от природен газ на континента.

Имаше елемент на дежавю - подобни опасения доминираха събитието и преди година - но ситуацията се влоши. Шест седмици преди края на отоплителния сезон, резервоарите за съхранение в Европа ще излязат от тази зима дори по-изчерпани, отколкото през 2025 г.

Запасите от природен газ играят жизненоважна роля през зимата, като задоволяват около една трета от търсенето. Когато потреблението се увеличи по време на студено време, горивото, съхранявано в резервоари, допълва редовния дневен поток от тръбопроводи и терминали за втечнен природен газ. Нормално е съхранението да намалее през зимата и да се пълни отново през лятото.

И все пак в момента има малък финансов стимул за купувачите да купуват гориво за инжектиране в места за съхранение през топлите месеци. Летните цени на газа все още са малко по-високи от тези за следващата зима, което подготвя почвата за още един труден сезон на инжектиране.

„Ясно е, че хранилищата, които са доста ниски, не са си стрували парите“, каза в интервю Хеле Остергаард Кристиансен, старши вицепрезидент по газ и електроенергия в Equinor ASA.

Дискусиите в конферентните зали се фокусираха върху необходимостта от държавна намеса, като някои търговци дори се застъпваха за това газовите резервоари да се третират като въпрос на национална сигурност.

В Германия, дом на най-големите хранилища в региона, където запасите сега са пълни само с една четвърт, се води дебат за ролята на правителството. Но има опасения, че тези дискусии може да са твърде малки и твърде закъснели, защото приемането на всяко законодателство, необходимо за насърчаване на промените, ще отнеме месеци.

Съществува риск още хранилища да бъдат затворени, ако не се окаже държавна подкрепа навреме. Германската компания Uniper SE вече е подала искане до регулатора за затваряне на губещото си съоръжение Breitbrunn, ход, последван от обекта на Bayernugs GmbH във Волферсберг.

Ако зимните условия останат около средните до края на април, Европа ще се нуждае от приблизително 130 товара втечнен природен газ (LNG) повече от миналата година, за да запълни празнината в складирането това лято, каза Марко Заалфранк, ръководител на търговската търговия в Axpo.

Вносът на LNG в блока вече се е увеличил рязко тази година и се очаква да се задейства още производство, въпреки че някои ключови проекти са изправени пред забавяния. Засега балансът на доставките остава стегнат и прогнозите за по-студен край на зимата биха могли да увеличат потреблението.

Всичко това води до още един скъп и предизвикателен сезон на съхранение и инжектиране за Европа през следващите месеци.

