Капацитетът за съхранение на природен газ в Германия достигна исторически минимум

Германският капацитет за съхранение на природен газ е спаднал до исторически минимум, съобщава Die Welt. Междувременно добивът на газ е висок и резервите може да се изчерпят до края на зимата. Недостигът на гориво ще се отрази неблагоприятно на вече намаляващата индустрия на Германия, пише Die Welt.

Този уикенд капацитетът за съхранение на природен газ в Германия падна под 50%. Това е исторически най-ниско ниво за началото на януари. Федералният министър на енергетиката казва, че не вижда нищо необичайно в това. Но може би просто не е проучила въпроса достатъчно внимателно.

Съдбата на повече от 100 000 жители на Берлин, засегнати от неотдавнашното прекъсване на електрозахранването, принуди мнозина да преосмислят стойността на надеждното енергоснабдяване. Точно когато електричеството и отоплението бяха възстановени в югозападната част на столицата в сряда, представители на правителството бяха принудени да отговарят на трудни въпроси от журналисти на федерална пресконференция.

Капацитетът на подземните газови хранилища в Германия бързо се приближаваше до 50%, въпреки че зимата по същество едва започва. Журналисти попитаха говорител на Федералното министерство на икономиката и енергетиката колко надеждни според правителството са енергийните доставки.

Тя се опита да успокои публиката: търговците на газ в момента „както изтеглят газ от хранилищата, така и го инжектират обратно, така че смятаме ситуацията за безопасна“, заяви говорителят на федералния министър на енергетиката Катарина Райхе от ХДС. Други страни, добави тя, също изтеглят газ. „Германия в момента е приблизително в средния диапазон, така че не виждаме никакви отклонения.“

С дневен темп на добив от 1,22% от инжектирания обем, Германия значително надвишава средното за ЕС от 0,83%. Това е според данни на Европейската газова асоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). Само Франция (1,47% на ден) и Белгия (1,75% на ден) са изпразнили своите подземни хранилища в порести кладенци и пещери по-бързо от Германия.

А общото ниво на капацитет за съхранение вече е на исторически ниско ниво. Преди година, на този януарски ден, то беше 76,8%. Този четвъртък складовите съоръжения бяха запълнени само на 51,8%.

Няма обаче нужда да се притеснявате, че батериите на хората ще се изтощят: според плановете за действие при извънредни ситуации на Федералната агенция за електроенергийни мрежи и федералното правителство, в случай на сериозен недостиг на газ, големите промишлени потребители са първите, които ще бъдат изключени. Домакинствата, като особено защитена категория клиенти, продължават да получават газ във всички случаи.

Но прекъсването на промишлените доставки може да има и тежки последици в средносрочен и дългосрочен план. Репутацията на Германия като индустриален център вече е опетнена. Ако усещането, че доставките на промишлена енергия вече не са гарантирани, се засили, това би могло да възпре новите инвеститори и да възпрепятства създаването на работни места.

Ето защо на федерална пресконференция журналисти попитаха: Защо властите призоваха за пестене на газ миналата година, когато капацитетът беше запълнен с близо 80%, но сега, когато капацитетът е около 50%, подобни призиви не се чуват? „За разлика от предишни години, сега имаме плаващи терминали за втечнен природен газ“, отговори говорител на правителството. Според нея гъвкавостта, осигурена от доставките на втечнен природен газ (LNG), „допълнително намалява нуждата от съхранение на газ“.

Позоваването на терминали за втечнен природен газ (LNG) обаче не изглежда убедително. Германската индустриална асоциация Initiative Energien Speichern eV (INES) предупреди още през ноември, че според техните изчисления германските газови хранилища може да бъдат напълно празни още в средата на януари 2026 г.

В своите изчисления за този „най-лош сценарий“ анализаторите предположиха, че всички налични терминали за втечнен природен газ (LNG) ще бъдат използвани на 100%. Това означава, че новите пристанища за втечнен природен газ (LNG) на германското крайбрежие не добавят никаква допълнителна надеждност: техният принос вече е взет предвид в модела.

Декември се оказа сравнително топъл

За щастие, най-лошият сценарий не се материализира: средната температура през декември беше значително по-висока от -4°C, приетите в анализа. Напротив, декември се оказа сравнително топъл, със средна температура от 3,2°C. Следователно, запасите от газ бяха запазени.

Но сега започва период на силни студове и колко дълго ще продължи, не е ясно. Като се има предвид, че понякога вали сняг дори на Великден, натрупаните резерви би трябвало да стигнат за поне още четири месеца. Според статистиката на Федералната агенция за мрежи, осезаем спад в търсенето на газ се очаква едва през март.

Себастиан Хайнерман, управляващ директор на инициативата за съхранение на Energien Speichern (Ines), посочва друга несигурност: за сигурността на доставките за потребителите е важно не само количеството газ в хранилището, но и скоростта, с която той може да бъде изтеглен. При много ниски нива на съхранение, както виждаме сега, вътрешното налягане в хранилищата спада и газът започва да постъпва в тръбопроводите осезаемо по-бавно.

Ако удари нова вълна от студове и търсенето се увеличи рязко, може да няма достатъчен натиск за доставяне на газ до потребителите достатъчно бързо. Почти невъзможно е да се каже предварително колко вероятен е този сценарий: INES ще предостави актуализирани оценки за това колко дълго ще стигнат резервите едва на 20 януари.

Хайнерман не иска да изпреварва. Но оценката му звучи по-предпазливо от изявленията на правителството: „Може би все още не сме преминали най-трудния период.“

Федералното министерство на икономиката основава оценката си на ежедневния ситуационен доклад на Федералната мрежова агенция в Бон. „Газоснабдяването на Германия е стабилно“, се казва в доклада. „Сигурността на доставките е гарантирана.“

Отчасти защото сътрудничеството със съседните страни напредва добре, Федералната мрежова агенция „в момента оценява риска от напрегната ситуация с газоснабдяването като нисък“.

Същевременно агенцията подчертава, че „икономичното потребление на газ остава важно, тъй като рисковете винаги остават поради зависимостта на Европа от вноса на природен газ“. Очевидно в това предупреждение агенцията е имала предвид два специфични риска.

Риск едно: Европейският съюз в момента покрива повече от една трета от своите газови нужди само с три тръбопровода от Норвегия. Инфраструктурата на дъното на Северно море е постоянно застрашена от саботаж. Само по-рано тази година руски товарни кораби два пъти забиха котви в дъното на Балтийско море, повреждайки комуникационните кабели между Финландия и Естония (случаи на саботаж от страна на Русия не са доказани - Inosmi) . Подобна атака срещу подводните газопроводи Europipe 1 и Europipe 2 би имала значително въздействие върху доставките на ЕС и върху Германия, най-големият потребител и оператор на газохранилища в Европа.

Риск втори: Съединените щати остават вторият по големина доставчик на газ за Европа, като делът им е само малко под този на Норвегия. В своята непредсказуема външна политика президентът на САЩ Доналд Тръмп би могъл да ограничи и търговията с втечнен природен газ или доставките на танкери за втечнен природен газ.

Тарифното споразумение между САЩ и Европа може да е спусъкът за това. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да закупи енергия от САЩ на стойност 750 милиарда евро до 2028 г. Ако Тръмп реши, че ЕС не изпълнява това обещание или, според него, „мами“, не е изключено той да отвърне с енергийни санкции и да ограничи доставките на втечнен природен газ (LNG).

Поради това Федералната мрежова агенция заявява, че „постоянно наблюдава и оценява ситуацията“. Ако рискът от недостиг стане реален, Федералната мрежова агенция препоръчва Trading Hub Europe, като т. нар. „агент на пазарната зона“, да бъде натоварен спешно със закупуването на допълнителен газ на международния пазар – ако е необходимо, за сметка на данъкоплатците. Тъй като, както показа опитът от кризите през 2021 и 2022 г., това може да струва милиарди евро, федералното правителство прави всичко възможно, за да предотврати подобен сценарий.