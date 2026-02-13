Златото обръща тренда след най-ниските нива за седмицата

Платината и паладият също са готови за седмични загуби

Златото се възстанови в петък, възстановявайки се от близо едноседмично дъно в предходната сесия, тъй като инвеститорите очакваха ключови данни за инфлацията в САЩ за насоки относно посоката на лихвените проценти след стабилните Данни за работните места, които намалиха очакванията за намаляване на лихвите.

Спот цената на златото се повиши с 1,3% до 4 982,59 долара за унция към 03:11 GMT и е спечелила 0,4% от началото на седмицата. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през април се покачиха с 1,1% до 5 001,80 долара за унция, съобщава Reuters.

„Пазарът на (скъпоценни) злата в крайна сметка ще продължи да се покачва с течение на времето, но със сигурност с повишената волатилност и тези големи кръгли нива, предлагащи, знаете ли, индикатори за това къде може да се позиционира, големите пробиви със сигурност ускоряват тези движения“, каза старши пазарният анализатор на Capital.com Кайл Рода.

Златото падна с около 3% до близо едноседмично дъно в четвъртък, пробивайки под ключовата подкрепа от 5 000 долара за унция, тъй като натискът върху продажбите се засили след срива на акциите.

Азиатските акции се отдръпнаха от рекордните си върхове в петък,

тъй като опасенията за свиващи се маржове в технологичния сектор засегнаха компании като Apple.

Жълтият метал също е подложен на натиск, след като данните, публикувани в сряда, показаха, че пазарът на труда в САЩ започна 2026 г. на по-твърда основа от очакваното, което засилва мнението, че политиците може да запазят лихвите високи за по-дълго време.

Инвеститорите сега очакват данни за инфлацията, които ще бъдат публикувани по-късно през деня, за повече сигнали за посоката на паричната политика на Федералния резерв, като в момента са предвидени две намаления с 25 базисни пункта тази година, като първото се очаква през юни. Недоходните кюлчета са склонни да се представят добре в среда с ниски лихвени проценти.

Спот цената на среброто се покачи с 2,5% до 77,02 долара за унция, възстановявайки се от спад от 11% в четвъртък, въпреки че остана на път за седмична загуба от 1,2%.

Спот цената на платината добави 1,7% до 2 034,41 долара за унция, докато паладият се повиши с 2,2% до 1 653,0 долара. И двата метала се очаква да отбележат седмични загуби.