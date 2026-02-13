Гърция с рекорден спад на безработицата

Спадът от 1,9 процентни пункта отбеляза най-силното подобрение

Гърция отчита най-големия спад на безработицата в ОИСР на годишна база, като нивата на безработица спаднаха до 7,5% през декември 2025 г. на фона на подобрения в повечето демографски групи.

Безработицата спадна рязко през годината, въпреки че страната все още е сред най-високите в блока, докато общата безработица в развитите икономики остана като цяло стабилна.

Гърция регистрира най-големия спад на безработицата на годишна база сред страните от ОИСР през декември 2025 г., като нивото на безработица спадна до 7,5% от 9,4% година по-рано, според новопубликувани данни на ОИСР.

Спадът от 1,9 процентни пункта отбеляза най-силното подобрение в групата от 38 членове през този период. Гърция намали безработицата в почти всички демографски групи, с изключение на жените на възраст от 15 до 24 години.

Въпреки напредъка, Гърция все още се нарежда сред страните от ОИСР с най-високи нива на безработица. При 7,5%, той остава доста над средното ниво за ОИСР от 4,9%, което го поставя близо до дъното на класацията на групата по безработица, пише To Vima.

В целия Европейски съюз нивото на безработица се задържа стабилно на 5,9% през декември, докато еврозоната отбеляза леко подобрение, като спадна до 6,2% от 6,3% година по-рано.

В сравнение с декември 2024 г. безработицата беше като цяло стабилна в няколко страни от ОИСР и намаля в осем, като най-голямо намаление се наблюдава в Гърция, както и в Дания и Естония. За разлика от това, 17 страни от ОИСР регистрираха увеличение, като най-рязкото увеличение – 1,6 процентни пункта – е отчетено във Финландия и Словения.

Младежката безработица в Гърция е 13% за лицата на възраст 15–24 години, докато нивото за хората на 25 и повече години е 7,2%.

В ОИСР като цяло младежката безработица леко намаля до 11,2%. Тя остава значително по-висока, отколкото за работниците на 25 и повече години, като надвишава нивото на тази група със 7 процентни пункта. Младежката безработица е намаляла с повече от 2 процентни пункта на месечна база в няколко страни, включително Гърция и някои северноевропейски икономики, докато в пет страни от ОИСР тя е останала над 20%.

Като цяло, нивата на безработица за жените, мъжете и работниците на 25 и повече години в ОИСР са до голяма степен непроменени в сравнение с ноември 2025 г., което показва като цяло стабилен пазар на труда в развитите икономики в края на годината.