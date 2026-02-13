Баго (Люксембург) купува над 50% от „ТИ БИ АЙ Банк“

На 13 февруари 2026 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение, с което издаде предварително одобрение на Баго (Люксембург) С.а р.л. за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, съобщиха от БНБ.

Баго (Люксембург) С.а. р.л. е портфейлна компания на Адвент Интернешънъл Л.П., оторизирано от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ като инвестиционен консултант, и е една от най-големите компании за дялов капитал в света.

След присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, считано от 1 октомври 2020 г., ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с БНБ.