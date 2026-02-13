Средната заплата надмина 1400 евро

Дават на програмистите над 6000 лв. на месец, а в хотелите по 1600 лв.

Най-голямо увеличение в културата и развлеченията

Увеличението на възнагражденията за година е с над 11 на сто

Средната заплата в страната надмина 1400 евро. През декември средното възнаграждение е 2741 лв., обявиха от НСИ. В рамките на година повишението на възнагражденията е средно с над 11 на сто, или с над 270 лв. Средно за страните от ЕС месечното възнаграждение е 3317 евро, или с близо 2000 евро повече, отколкото при нас, показват последните данни на Евростат. В Германия работещите хора взимат средно по 4483 евро на месец, или над три пъти повече, отколкото при нас.

На първо място по най-високи възнаграждения са работещите в сферата “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и програмистите, показват данните на НСИ. Хората в тази сфера получават средно над 6000 лв. на месец, или близо 3070 евро. За година заплатите в сектора са нараснали с 8,1%, или средно с 450 лв. Като процент увеличението на заплатите в сферата на информационните технологии е по-малко от средното за страната, но тъй като възнагражденията са големи, като абсолютна сума този сектор е на второ място по повишение на заплатите.

На второ място по заплати са заетите в сферата на финансите и застраховането. Те взимат средно по 4352 лв. на месец, което прави 2225 евро. Увеличението на заплатите в този сектор през последните 12 месеца е с 12,4%, или с 480 лв. Финансистите са на първо място по увеличение на възнагражденията като абсолютна сума.

На трето място по най-високи заплати са хората от сектора “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Средното им възнаграждение е 3937 лв. (2013 евро), като за година нараства със 7,2% или с 263 лв. Високи са и заплатите в сектора “Професионални дейности и научни изследвания” - средно 3714 лв. или близо 1900 евро. Заплатите в сектора за година са вдигнати с близо 9 на сто, или средно с над 300 лв.

Над 3000 лв. са средните заплати в още два сектора. В образованието взимат средно по 3310 лв. (1692 евро). За година възнагражденията в образованието са вдигнати средно с близо 10 на сто, или с 294 лв. В добивната промишленост взимат средно 3308 лв. (1691 евро) на месец. Увеличението на възнагражденията в сектора за година е средно с 15,5% или с 444 лв.

Като процент най-голямо е увеличението на заплатите за година в сектора “Култура, спорт и развлечения” - със 17,5% до 2556 лв. или малко над 1300 евро. На второ място по увеличение на възнагражденията е секторът “Операции с недвижими имоти” с 16,6% до 2612 лв. (1335 евро).

Най-ниски продължават да са заплатите на работещите в сектора “Хотелиерство и ресторантьорство” - средно 1656 лв. (847 евро), като за година възнагражденията им са вдигнати само с 6,4%, или с малко под 100 лв. В секторите “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Селско, горско и рибно стопанство”, където дават най-ниски заплати, и увеличението им в рамките на година е най-малко.

Повишение с над 10 на сто

В София взимат средно по 3740 лв.

Средната заплата в София е с 1000 лв. или с над 500 евро по-висока от средното възнаграждение за цялата страна.

На второ място е Враца

Средната заплата в София за декември е 3743 лв. (1914 евро), показват данни на НСИ. Това е с 1000 лв., или с над 36% повече от средната заплата за страната. Само в София средната заплата е над 3000 лв.

За година възнагражденията в София са нараснали с 355 лв., или с 10,5%. На второ място след столицата по-най-голям номинален ръст на възнагражденията е София-област. Там увеличението е средно с близо 340 лв., или с над 15 на сто. В резултат средната заплата в областта е 2534 лв. (1296 евро).

На трето място по ръст на заплатите е Търговище. Увеличението на възнагражденията в областта е с 296 лв. за година, или с 15,8%, до средно 2169 лв. (1109 евро). На следващите места по ръст на заплатите са Смолян (+286 лв.), Враца (+276 лв.) и Шумен (+274 лв.).

По размер на възнагражденията на второ място след София-град е област Враца с 2544 лв. (1300 евро) на месец. В област Враца влиза АЕЦ “Козлодуй”, където заплатите са високи, което води и до висока средна заплата за областта. На трето място е София-област, а на четвърто е Варна с 2512 лв. (1284 евро).

На следващите места по най-високи заплати са Пловдив (2333 лв./ 1193 евро), Стара Загора (2262 лв./ 1159 евро) и Бургас (2228 лв./ 1139 евро).