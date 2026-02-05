КЕВР няма сигнали за завишени сметки за ток, но се самосезира заради "еуфорията в социалните мрежи"

Още по темата: Проверяват необичайно високи сметки за ток 04.02.2026 22:24

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия заради "ескалация на напрежението в социалните мрежи". Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. По думите му, до момента КЕВР не е получила нито един сигнал, но се самосезира заради създалото се напрежение.

"Ние се информираме за завишените сметки от "еуфорията, която е настанала в социалните мрежи", а до момента "броят на жалбите е 0", каза Младеновски, уточнявайки, че данните включват изминалия ден.

От регулатора ще проверяват:

* информация за фактури и сравнение със съпоставим период през предходната година

* правилно ли са приложени цените и отчетния период за дадената фактура

* начинът, по който са превалутирани сметките

* дали закупената енергия съответства на фактурираната през периода

"При установяване на разминавания ще е ясно, че има проблем в отчитането", каза председателят на КЕВР.

"Ако установим нередности ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към електроразпределителните дружества", увери Младеновски и заяви, че е разписал до момента над 100 наказателни постановления за милиони левове на електроразпределителните дружества..

Той припомни, че от 1 януари цената не е била увеличавана или изменяна. "Последното изменение на цената е от 1 юли 2025 г., когато тя беше увеличена с минималните 2,58%".

Проверките са запознали от вчера в ЕРМ "Запад" и ще продължат в останалите електроразпределителни дружества. Санкциите за доказани нарушения са от 20 000 до 1 000 000 лева.