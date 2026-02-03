От днес шофьорите могат да купуват еднодневна винетка

Важна информация за шофьорите. От днес в сила влиза новата еднодневна винетка. Тя ще струва 4 евро и 9 евроцента.

Както и при останалите видове винетки, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1.

Освен от сайта на толуправлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някои от терминалите за самотаксуване.

През този месец изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от АПИ.